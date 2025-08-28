코로나19 치료제 개발 소식으로 주가 급등 임상시험 중단…주가조작 의혹까지 개미 투자자들, 사측 상대 소송 냈지만 패소

[헤럴드경제=안세연 기자] 코로나19 치료제 개발 소식으로 주가가 급등했다가 임상 시험을 중단해 주가가 곤두박질친 일양약품에 투자한 개인 투자자들이 사측을 상대로 소송을 냈으나 패소했다. 투자자들은 “회사가 거짓 홍보를 통해 주가를 높였다”고 주장했지만 받아들여지지 않았다.

27일 법조계에 따르면 수원지법 민사7단독 김진만 판사는 투자자 A씨 등 51명이 일양약품을 상대로 낸 손해배상 소송에서 이같이 판시했다. 투자자들은 1인당 적게는 수 만원에서 많게는 약 300만원의 손실을 본 것으로 조사됐다. 하지만 법원은 투자자들의 손을 들어주지 않았다.

주가 폭등했는데…10개월 만에 주가조작 의혹

이 사건은 지난 2020년 3월 일양약품이 대대적인 홍보 자료를 발표하면서 시작했다. 당시 일양약품은 자사 백혈병 치료제에서 코로나19 바이러스를 70% 소멸하는 물질이 검출됐다고 홍보했다. 대학 시설연구팀 연구 결과가 근거였다. 코로나19 치료제 개발을 목전에 둔 것으로 이해한 이들이 많았다.

실제 일양약품의 주가는 2만원대에서 4개월 만에 10만원을 넘었다. A씨 51명도 이때 일양약품에 투자한 개인투자자 중 일부였다. 하지만 10개월 뒤 주가조작 의혹이 일었다. 치료제 개발 소식은 잠잠했고, 주가가 고점을 찍었을 때 오너 일가가 보유 주식을 판매해 70억원의 차익을 얻은 것으로 드러났다.

치료제 개발은 일양약품이 지난 2021년 3월 코로나19 치료제 임상을 중단한다고 발표하면서 완전히 중단됐다. 관련 임상시험에서 우수한 효능을 입증하지 못한 것으로 나타났다. 김동연 일양약품 대표는 지난 2022년 10월 국정감사에 출석해 “사회적 물의를 일으켜 죄송하다”고 사과했다.

법원, 투자자 손 들어주지 않았다

A씨 등은 일양약품을 상대로 손해배상 소송을 냈다. 재판 과정에서 “일양약품이 코로나 치료효과를 홍보한 것 때문에 주식을 취득했다가 손실을 봤다”며 “거짓 홍보에 대한 손해를 배상할 책임이 있다”고 주장했다.

법원은 A씨 등 투자자들의 손을 들어주지 않았다.

자본시장법에 따르면 상장법인이 사업보고서·반기 및 분기보고서·주요사항보고서 중 중요사항에 관해 거짓을 기재하거나, 중요사항을 기재하지 않음으로써 주식 취득자가 손해를 입으면 배상할 책임을 진다.

단, 1심 법원은 “A씨 등이 제시한 언론기사는 이 법에서 말하는 ‘사업보고서’에 해당하지 않는다”며 “다른 사업보고서 등 중요사항에 관해 일양약품이 거짓을 기재했다는 점에 관해 주장하지 않고있다”고 밝혔다.

이어 “일양약품이 사업보고서 등 중요사항에 관해 거짓을 기재했다고 인정할 증거가 없다”며 “홍보자료 발표 당시 70% 정도의 코로나19 바이러스 유전자의 복제를 억제한다는 보고서가 제출된 사실, 일양약품이 관련 임상시험을 진행했던 사실 등이 인정된다”고 밝혔다.

법원은 검찰이 지난 4월, 일양약품에 관해 불기소 결정한 것도 근거라고 밝혔다. 당시 서울남부지검은 일양약품이 배포한 보도자료는 자본시장법상 ‘풍문 유포’, ‘위계(속임수) 사용’에 해당한다고 보기 어렵다고 결정했다.

아직 이 판결은 확정되지 않았다. 1심 판결에 대해 A씨 등이 항소해 2심이 열릴 예정이다.