알럭스·파페치 연계…명품 패션 상품 판매

[헤럴드경제=정석준 기자] 쿠팡이 명품 직구에 이어 중고 명품 판매 사업을 시작했다.

27일 업계에 따르면 쿠팡은 이달 초부터 럭셔리 버티컬 서비스 알럭스(R.LUX)를 통해 중고(Pre-owned) 명품을 판매하고 있다.

에르메스, 루이뷔통, 샤넬, 구찌 등 명품 브랜드의 의류·가방 등을 비롯해 피아제, 오메가 등 명품 시계의 중고 상품도 판매한다.

쿠팡이 지난 6월 알럭스와 파페치를 연계해 시작한 명품 패션 상품 판매의 하나다. 아직 별도 카테고리 없이 ‘Pre-Owned’(중고)로 상품을 검색해야 노출된다. 로켓직구 형태로, 주문하면 4∼7일 이내에 배송된다.

쿠팡은 2023년 말 명품 의류 플랫폼인 파페치를 인수했다. 이어 올해부터 알럭스와 파페치를 연계해 명품 패션 상품을 로켓직구로 국내에 선보였다.

해당 상품은 파페치가 정품 여부를 검수한 제품으로 무료배송과 반품이 가능하다. 복잡한 관세와 부가세도 가격에 포함했다.

쿠팡 측은 중고 명품 판매에 대해 파페치가 원래 중고 판매도 해오던 업체인 만큼 시스템 안정화를 거쳐 순차적으로 중고 제품을 노출하게 됐다고 설명했다.

업계는 쿠팡이 온라인 중고 명품 시장의 성장 가능성을 시험하는 잣대가 될 것으로 보고 있다.

앞서 네이버의 한정판 거래 플랫폼 크림도 ‘부티크’ 서비스를 ‘빈티지’로 개편하고 ‘중고’ 탭을 신설해 시장 확대에 나섰다.

G마켓(지마켓)은 지난 4월 중고명품 플랫폼 구구스를 입점시켰다. 쓱닷컴도 ‘프리러브드 럭셔리 위크’(Pre-loved Luxury Week)를 열어 중고명품 판매에 집중하고 있다.

최근에는 무신사가 고객으로부터 중고 패션제품을 사들여 검수한 뒤 판매하는 ‘무신사 유즈드’(MUSINSA USED) 서비스를 시작했다.