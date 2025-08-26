매일 포항에서 오전 9시 50분, 울릉에서 오후 2시 출항 편도 소요 시간 3시간 30분

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항 ∼울릉 도동항로에 고장 난 ‘엘도라도 익스프레스호를 대체할 여객선 ‘썬라이즈호가 운항 사흘을 앞둔 26일 시험운항을 무사히 마쳤다.

대저페리에 따르면 썬라이즈호는 이날 오전 8시 포항항을 출항해 3시 35분 만인 11시 35분에 울릉 도동항에 무사히 도착했다.

시험 운항에는 한국해양교통안전공단(KOMS) 어선원 안전 감독관, 선사 관계자 등이 함께 승선해 썬라이즈호의 안전성, 속도, 운항상태 등을 점검했다.

썬라이즈호는 도동항에서 선석과 승객 승·하선 구조물 등을 확인, 점검한 후 이날 낮 12시경 포항으로 떠났다. 포항항에 도착후 미비 사항을 다시 한번 최종 점검한 뒤 29일부터 본격 운항한다.

해당 선박은 매일 포항에서 오전 9시 50분, 울릉에서 오후 2시에 출항한다. 편도 소요 시간은 3시간 30분이다.

앞서 대저페리는 썬라이즈호의 운항을 앞두고 지난 6일 오후 2시부터 대저페리 홈페이지, 전화 등 온·오프라인으로 예약·예매를 할 수 있도록 예약을 본격 오픈했다.

쾌속선 운항 재개에 맞춰 개인이 홈페이지로 예매하면 주중 이용료를 할인해 준다는 게 대저페리의 설명이다.

대저 페리에 따르면 주중 정상가 69,500원에서 할인된 62,700원에 이용할 수 있다.

대저페리 관계자는 “그 동안 포항 울릉 간 항로에 초쾌속 여객선 부재가 장기화함에 따라 이용객들에게 불편을 끼쳐 죄송하다”며 “대체선 투입으로 가을 관광철은 물론 특히 추석 연휴 기간 울릉도를 오가는 이용객들의 선표 부족 문제가 해결될 것”이라고 전망했다.

이어 “침체한 울릉도 관광 활성화를 위해 양질의 서비스 제공에도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

590t 규모로 여객 442명과 선원 등 450명이 탈 수 있는 썬라이즈호는 세계적인 종합 조선 그룹사 네덜란드 ‘다멘’조선소에서 건조됐다. 최대 40노트, 평균 38노트의 속도로 항해할 수 있는 첨단 쌍동형 초쾌속 여객선이다.