[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시의회(의장 김병기)는 25일 시의회 본회의장에서 지방의회 활동 체험을 제공하는 ‘2025년도 제4회 청소년의회 교실’을 운영했다.

미래 주역인 청소년들의 토론 문화를 정착시키고 민주시민으로서 성장하는 기회를 마련하기 위해서다.

이번 청소년의회는 영광여자중학교 학생 9명과 인솔 교사 1명이 참여했다.

진행 순서로는 입교식, 1일 청소년의원 선서, 의장선출, 안건발표 및 찬반 토론, 안건표결, 퀴즈타임, 의원과의 대화 등 다양한 프로그램으로 진행됐다.

프로그램에 필요한 체험활동 책자는 의회에서 제공했다.

이날 주요 안건으로 영주시 청소년 무료 심리 상담센터 설치에 관한 조례안 1건이 상정됐다.

해당 조례안에는 청소년들이 학업·가정·또래 관계 등에서 겪는 다양한 고민을 전문적으로 지원할 수 있는 상담 기반을 조성하자는 내용을 담고 있다.

학생들은 찬성과 반대 입장으로 나뉘어 열띤 토론을 펼쳤으며, 실제 표결 과정을 통해 의회 운영 전반을 직접 경험했다.

또한 지방의회의 역할과 의사결정 과정을 직접 체험하며 민주시민으로서의 소양을 다지는 계기가 됐다.

특히 김정숙, 우충무, 김화숙 의원이 함께 참석해 학생들의 발표를 경청하고 조례안에 대해 의견을 전한 뒤, 의원으로서의 경험을 공유하고 청소년들에게 따뜻한 조언과 격려를 전했다.

김병기 의장은 “청소년의회는 미래 세대가 민주적 절차와 의회의 기능을 몸소 익히는 뜻깊은 자리다”며 “이번 체험이 학생들에게 민주시민으로서의 책임감과 자긍심을 키우는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.