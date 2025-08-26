주한미군 부지 소유, SOFA상 불가능… 주요 동맹국서도 사례 전무 전문가들 “트럼프 신확장주의”…방위비 분담금 압박용 해석도

[헤럴드경제=김영철 기자] 25일(현지시간) 미국 백악관에서 열린 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미 대통령이 주한미군이 주둔하는 부지에 대한 소유권을 언급하면서 논란이 일고 있다. 그간 트럼프 대통령은 주한미군에 대한 감축 및 재배치 등을 언급해왔지만, 주한미군의 주둔지를 실제 미군이 소유해야 한다고 주장한 것은 이례적이기 때문이다. 트럼프 대통령의 이날 발언으로 실제 미군이 해외에서 미군이 위치한 기지를 실소유한 전례가 있는지에 대해 관심이 쏠리고 있다.

미군기지 소유, 극히 드물어…한때 파나마운하 장기간 통제

결론적으로, 해외에 있는 미군기지의 토지 자체를 미국 정부가 소유하는 경우는 극히 드물다.

다만 푸에르토리코, 북마리아나제도, 아메리칸사모아 등에 위치한 미군 기지들은 미국이 소유하고 있다. 해당 국가들이 미국의 자치령이기 때문이다. 따라서 미군은 해당 지역에 위치한 기지에 대한 임대 비용을 지불하진 않는다.

파나마 운하 지대의 경우 미군은 과거 주권을 직접 행사했던 시절이 있었다. 지난 1903년 11월 미국은 ‘헤이-뷔노 바리야 조약(Hay-Bunau-Varilla Treaty)’을 체결해 파나마 운하에 대한 영구적 조차권(租借權)을 확보하는 대신 파나마에 경제적 지원과 영토 보호를 보장하기로 합의했다. 조차권은 한 나라의 영토 일부를 다른 나라에 일정한 기간 동안 빌려줄 권리를 뜻한다.

그러나 미국의 영구적 조차에 대한 파나마 국민의 반발로 유혈사태까지 발생하자 미국은 1977년 9월 ‘토리호스 카터 조약(Torrijos-Carter Treaties)’을 체결했다. 이 조약은 미국과 파나마가 ▷운하 관리·개선 ▷보호·방어 ▷선박 규제 등 운하 관련 전권을 파나마 정부에 이양하고, 운하 운영의 중립성을 보장한다는 내용이 골자다. 이로 인해 헤이-뷔노 바리야 조약(1903)은 폐기됐으며, 1999년 12월 31일부로 파나마 운하는 공식적으로 파나마 정부에 반환됐다.

해외 미군기지 부지 소유 왜 드문가?

해외에 배치된 미군 부대들은 대부분 임차를 통해 주둔하고 있다. 일본, 독일, 이탈리아 등 대부분 미국 우방국 내 미군기지의 부지는 미국이 사용권을 갖지만, 소유권은 본국이 보유하는 형태로 운영되고 있다.

주한미군 역시 이 같은 사례에 포함된다. 힌국은 미군기지에 대한 100% 소유권을 가진다. 미군은 제공된 시설과 구역에 대한 사용권만 가진다. 이는 기존 한미주둔군지위협정(SOFA)상 미국이 주한미군 기지에 대해 영구 소유권을 갖는 것은 불가능하기 때문이다.

한미상호방위조약 제4조는 “상호합의에 의하여 결정된 바에 따라 미합중국의 육군, 해군과 공군을 대한민국의 영토 내와 그 주변에 배치하는 권리를 대한민국은 이를 허여(許與)하고 미합중국은 이를 수락한다”고 규정했다. 또 SOFA 제2조는 상호방위조약 제4조에 따른 ‘공여’임을 명시한 데 이어 “미국이 사용하는 시설과 구역은 본 협정의 목적을 위하여 더 필요가 없게 되는 때에는 언제든지 합동위원회를 통하여 합의되는 조건에 따라 대한민국에 반환돼야 한다”고 명시했다.

이처럼 미국의 해외 기지 운영 구조는 크게 SOFA에 기반한 사용권, 장기 임차 형태, 특수 협정 또는 점유 형태로 구분해볼 수 있다.

역사·지리적 특수성이 있는 지역에 대해선 미군이 장기 임차 형식으로 특정 부지에 주둔하기도 한다.

디에고 가르시아 미군-영국군 공동기지 같은 장기 임차나 쿠바 관타나모 해군기지 같은 특수 점유 형태는 역사·지리적 특수성이 있는 사례라 주한미군 부지와는 성격이 다르다.

관타나모 해군기지의 경우 미국은 사실상 영구 임차 권리를 주장하나, 쿠바는 자국 영토라고 주장하고 있으며, 국제법적으로도 미국 소유는 아니다.

왜 갑자기 소유권 주장할까?

결국 트럼프 대통령이 한미정상회담에서 주한미군 기지의 부지에 대한 소유권에 운을 뗀 것은 방위비 분담금 증액 등을 노린 협상용 언어일 것이라는 해석이 나온다. SOFA를 개정하거나 폐기하는 것은 법적으로나 정치·주권적으로나 큰 논란이 뒤따를 수 있기에 트럼프 대통령의 주장은 실현 가능성이 작은 것으로 분석된다.

다만 트럼프 대통령의 이번 발언이 트럼프식 ‘신(新) 확장주의’에서 한국도 자유롭지 않을 수 있다는 관측도 나온다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “전문가들은 주한미군 기지 소유권 발언을 트럼프 대통령의 확장주의적 사고라고 분석했다”며 트럼프 대통령이 올 초 취임 이후 그린란드, 파나마 운하, 캐나다, 가자지구 등을 미국이 소유하거나 ‘통제’해야 한다는 발언을 한 바 있다고 전했다.