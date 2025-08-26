토스인사이트 첫 보고서 발간 스테이블코인 3부작 중 1편 “시장 신뢰구축, 유동성 최소화 중요”

[헤럴드경제=유동현 기자] 토스의 금융경영연구소 토스인사이트가 “스테이블코인이 새로운 금융인프라로 기능하기 위해서는 준비금의 투명성과 대규모 발행을 통한 유동성 확보를 가능케 하는 규제 체계의 정비가 필수적이다”고 제언했다.

김현만 토스인사이트 연구위원과 이주환 연구원은 26일 ‘스테이블코인: 새로운 금융 인프라의 부상’을 주제로 한 보고서를 통해 “테더(Tether)와 써클(Circle)의 사례에서 확인된다”며 이같이 밝혔다. 두 집필자는 “원화스테이블코인의 가치안정성에 대한 시장의 안정적 신뢰 구축 및 유동성 문제 최소화가 중요하다”고도 했다.

한 가지 방안으로 은행 등 기존 금융기관 중심의 컨소시엄 또는 신탁 구조를 기반으로 한 원화스테이블코인 발행 유도를 제시했다. 이들은 “기존 시스템 내 금융규제와 감독 도구를 통한 준비금 투명성 확보가 용이하고 여러 금융기관의 자본력을 활용하여 초기에 대규모의 유동성 풀 형성이 가능하다”고 설명했다. “아울러, 이러한 금융기관 컨소시엄 기반 발행 구조는 준비금 구성 등에 대한 사전적 규제를 통해 통화정책에 미치는 부정적 영향을 최소화하는 데도 기여 가능하다”고도 했다.

국내 시장 참가자에 대해선 “발행사 사업모델 수익성의 구조적 한계를 인지하고 산업 가치사슬(밸류체인) 내 비교우위 확보가 중요하다”고 했다. 초기에 경쟁적인 발행 속 원화스테이블코인의 가치 안정성을 강조하기 위해 운용 수익은 제한될 걸로 봤다. “은행은 B2B 국제송금, 기업 재무관리 등 기존 서비스 효율화 및 온․오프램프(On․off-ramp) 서비스, 준비자산 관리 등 은행이 제공할 수 있는 새로운 비즈니스 기회 중 자사의 비교우위가 존재하는 부문의 사업기회에 집중할 필요가 있다”고 했다.

카드 및 결제사업자의 경우 “기존의 가맹점 네트워크 기반 결제 및 간편결제 서비스에 스테이블코인을 접목하여 국내외 결제·송금의 수수료 및 정산 속도를 효율화하는 등 기존에 구축된 인프라를 레버리지하여 시장 변화에 대응할 필요가 있다”고 밝혔다. 기존 가상자산 사업자의 경우 “온․오프램프 서비스, 디지털 자산 관리 서비스 등 인프라 구축에 집중하면서 장기적으로 디파이(DeFi) 등 새로운 비즈니스 기회에 대응”하라고 했다.

이번 보고서는 3부작으로 기획된 스테이블코인 시리즈의 첫 권으로 총론 성격이다. 금융·산업·정책을 아우르는 관점에서 스테이블코인을 분석했다. 보고서는 스테이블코인을 단순한 가상자산이 아닌 금융정책과 민간 혁신이 교차하는 새로운 과제라 짚었다.스테이블코인의 정의와 주요 특징을 정리하고, 시장 현황과 확장 배경을 다뤘다. 스테이블코인의 세 가지 가치사슬인 ▷인프라 산업 ▷발행·유통 산업 ▷응용 솔루션 산업을 분석하고 글로벌 발행사와 금융기업의 실제 사례와 규제 동향을 조명했다.