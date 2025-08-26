한미정상회담 결과에 “한미 정상 인식·방법론 일치”

[헤럴드경제=신대원 기자] 정동영 통일부 장관은 26일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미정상회담에서 북미 정상 간 대화에 공감대를 형성한 것과 관련해 “조속한 북미정상회담 재개를 기대한다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 출근길에 취재진과 만난 자리에서 한미정상회담 내용에 대해 “한반도 평화전략에 관해 한미 정상이 인식과 방법론에 일치한 것 아니냐”며 이같이 말했다.

정 장관은 “북미정상회담 관련 이 대통령의 적극적인 제안이 있었고 트럼프 대통령이 화답했다”며 “올해 안에 만난다고 했으니까 여건 조성이 필요하다”고 말했다.

이 대통령과 트럼프 대통령은 25일(현지시간) 백악관에서 가진 한미정상회담에서 북미대화에 상당 부분을 할애했다.

특히 이 대통령은 트럼프 대통령에게 자신이 ‘페이스메이커’로서 지원할테니 김정은 북한 국무위원장을 만나 ‘피스메이커’ 역할을 맡아달라고 요청했고, 트럼프 대통령은 곧바로 매우 좋은 일이라며 올해 안으로 김 위원장을 만나고 싶다는 의중을 내비쳤다.

정 장관은 트럼프 대통령이 오는 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기에 김 위원장과 만남 가능성에 긍정적인 반응을 보인 데 대해서도 “트럼프 대통령이 내년에 또 올 건 아니니 계기를 활용할 필요는 있다”면서 “그런 계기를 만들기 위해선 접점을 만들어야 한다”고 강조했다.

다만 “현재로선 접점이 없다”고 덧붙였다.