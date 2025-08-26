WP “우크라 젤렌스키 같은 운명 피해” 폴리티코 “李극도로 공손…계산된 행보” NBC “조선 프로젝트, 한미 전략적 승리”

25일(현지 시간) 미국 백악관에서 열린 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령간 한미정상회담에 대해 주요 외신들은 “예상과 달리 우려했던 긴장을 피했다”고 평가했다. 특히 이날 회담에서 이 대통령이 트럼프 대통령을 치켜세우는 화법이 화기애애한 분위기를 이끌었다고 외신들은 짚었다.

워싱턴포스트(WP)는 이날 한미정상회담 소식을 보도하며 “트럼프 대통령은 소셜 미디어에서 한국의 정치적인 여건을 비판했지만, 회담에서는 긴장을 피했다”고 전했다.

WP는 이날 오전 트럼프 대통령이 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다”라고 트루스소셜에 쓴 뒤 관련 사안에 대해 거듭 불만을 표시한 점을 지적하면서 이 대통령이 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 겪은 것과 비슷하게 “궁지에 몰릴 수도 있었다”고 짚었다.

하지만 트럼프 대통령이 결국 이 대통령과의 회담에서 자신의 앞선 발언을 “오해”로 결론 내리고 “한국에 대해 매우 따뜻하게 느낀다”고 언급했다고 WP는 전했다.

이 신문은 이 대통령이 회담 서두에 오벌 오피스 리모델링과 세계 평화를 위한 노력, 다우존스산업평균지수 최고치 기록 등을 언급하며 트럼프 대통령에게 찬사를 건넸고, 북한과의 대화를 요청하면서 “트럼프 타워를 북한에 건설하고, 함께 골프를 함께 칠 수 있는 날이 올 것이라 믿는다. 그는(김정은) 당신을 기다리고 있을 것이라 생각한다”고 언급해 트럼프 대통령의 미소를 자아냈다고 짚었다.

아울러 WP는 “트럼프와 한국의 새 대통령은 피살 위험에서 살아남는 등 여러 공통된 경험을 갖고 있다”면서 “이번 정상회담은 두 지도자가 첫 만남으로 친밀한 관계(rapport)를 형성하는 기회가 됐다”고 평가했다.

로이터통신은 “이 대통령은 이날 회담에서 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 5월 시릴 라마포사 남아프리카공화국 대통령 방문 때 만큼의 극적인 충돌을 피했다”며 “그는 골프 화제를 꺼내고, 백악관의 인테리어 감각을 높게 평가하면서 트럼프 대통령의 평화중재자 역할을 치켜세웠다”고 분석했다.

AP통신은 이 같은 이재명 대통령의 화법에 대해 “이재명 대통령에게도 이번 회담은 정치적 격변 속에서 출범한 새 정부로서 맞이한 첫 외교 시험대였다”며 “이번 장면은 세계 각국 지도자들이 트럼프와의 회담에서 대립보다는 칭찬과 추켜세우기를 택하는 경향을 다시 보여준 것이다. 이는 유리한 통상 조건과 군사 지원을 얻어내려는 전략으로 풀이된다”고 전했다.

미 정치전문매체 폴리티코도 “이대통령의 이런 극도로 공손한 태도는 트럼프를 접견한 다른 정상들이 취해온 전략과 크게 다르지 않았다”며 “이는 방위·안보를 축으로 한 핵심 무역 관계를 강화하려는 신임 대통령의 계산된 행보이기도 했다”고 짚었다.

블룸버그 통신은 “트럼프 대통령과 이 대통령은 북한, 국가 안보, 조선업 분야에서의 긴밀한 협력을 위한 낙관적인 입장을 표명했다”고 보도했다.

이어 “트럼프 대통령은 이 대통령의 당선을 축하하고 ‘우리는 당신과 100% 함께한다’고 말하기도 했다”면서 “이는 그(트럼프 대통령)가 이날 오전 한국의 정치적 안정성에 의문을 제기하고 수십 년 된 동맹국과의 긴장을 악화시켰던 발언과는 대조적”이라고 짚었다.

NBC방송은 조은아 윌리엄앤메리대 아시아정책연구소장을 인용해 “한국과 미국 모두에게 전략적·상징적 승리”라며 “중국의 해양 인프라 확장을 견제하면서 미국의 핵심 산업에서 영향력을 확보하려는 영리한 행보”라고 전했다.

뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령이 회담 중 김정은 북한 국무위원장에 대해 친근감을 보인 것에 대해 주목했다.

신문은 “트럼프 대통령은 수십년 역사의 한미관계가 긴장 ‘신호’를 보이는 가운데 김정은 위원장과 자신의 관계를 강조했다”며 “트럼프는 마치 한국 정치의 가장 어려운 과제를 자신이 해결할 수 있다는 듯이 반복해서 김정은과 자신의 ‘좋은 관계’에 대해 언급했다”고 전했다.

NYT는 “독재자들에 대해 찬사를 늘어놓고, 2019년에는 김 위원장을 직접 만나기도 한 트럼프 대통령의 발언은 놀랍지도 않은 것이었다”면서도 “하지만, 이 대통령과 회담에서 나온 김정은 관련 발언은 지금의 남북관계 분위기를 따져볼 때 놀라운 것이었다”고 강조했다.

최근 북한은 이재명 대통령의 대화 재개 노력에 대해 지속적으로 거부하고, 북측은 성명서를 통해 ‘남측에서 어떤 정책을 채택하든지, 우리는 아무런 관심이 없다고 밝혔기 때문이라고 신문은 덧붙였다.

