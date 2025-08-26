장동혁, 김문수 꺾고 당선 이변

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이준석 개혁신당 대표는 26일 장동혁 신임 국민의힘 대표에게 “사회를 분열시키는 극단과 퇴행적 행태와는 단호한 단절을 기대한다”고 했다.

이 대표는 이날 오전 페이스북에 “장동혁 의원님의 국민의힘 대표 선출을 축하드린다”며 이같이 적었다.

앞서 장 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회도서관에서 열린 당대표 선거 결선에서 김문수 후보를 꺾고 신임 국민의힘 대표로 선출됐다.

초대 국민의힘 대표를 지낸 이 대표는 “이번 선출은 국민의힘이 새로운 리더십을 통해 당을 쇄신하고자 하는 의지를 보여 준 계기라 생각한다”며 “앞으로 국정의 주요 현안들에 대해 국민 앞에서 건전하게 경쟁하고, 합리적인 대안을 제시하는 야당으로서의 역할을 다하시기를 기대한다”고 밝혔다.

이 대표는 “개혁신당 역시 국민께 더 나은 미래를 제시하기 위해 최선을 다할 것”이라며 “서로 다른 길을 걷더라도 정치가 국민의 삶을 지켜 내고 발전을 이끌어야 한다는 대의는 공유한다고 믿는다”고 했다.

그러면서도 “하지만 그 과정에서 사회를 분열시키는 극단과 퇴행적 행태와는 단호한 단절을 기대한다”고 꼬집은 셈이다.