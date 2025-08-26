[헤럴드경제=최원혁 기자] 드라마 ‘폭군의 셰프’ 제작진이 한자 표기 오류 논란이 일자 이에 대해 사과했다.

tvN 토일드라마 ‘폭군의 셰프’ 측은 25일 공식 입장을 내고 “‘폭군의 셰프’ 1화 방송 중 ‘태평성대’ 한자 표기에 일부 오류가 있었다”며 “제작진도 상황을 인지하고 현재 수정 작업 중이며 수정이 마무리 되는대로 재방송 및 VOD 서비스에 반영할 예정”이라고 밝혔다.

그러면서 “향후 이와 같은 일이 재발하지 않도록 제작 및 검수과정에 더욱 주의를 기울이겠다. 혼란을 끼쳐드려 죄송하다”고 했다.

논란이 된 장면은 1화에서 연지영(임윤아 분)이 조선에서 이헌(이채민 분)과 마주치는 장면에서 나왔다. 주인공들 뒤에 있는 깃발에 ‘태평성대(太平聖代)’가 ‘太平聖大’로 잘못 쓰였다. 마지막 글자가 ‘대신할 대’(代)가 아닌 ‘클 대’(大)가 쓰인 것.

이를 본 누리꾼들은 ‘사극에서 한자를 틀리다니’, ‘일부러 재밌으라고 쓴 줄’, ‘중국인들도 많이 봤을텐데 창피하다’, ‘드라마 몰입이 깨졌다’, ‘번역기를 돌리니 태평성대학교라고 뜨네’, ‘제작진이 기본 검수조차 안 한 것 아니냐’ 등 다양한 반응을 보였다.

한편 드라마 ‘폭군의 셰프’는 최고의 순간 과거로 타임슬립한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱 코미디다.