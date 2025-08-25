[헤럴드경제=조범자 기자] 한국과 독일 이중 국적을 가진 혼혈 축구선수 옌스 카스트로프(22·묀헨글라트바흐)가 첫 태극마크를 달았다.

홍명보 축구 대표팀 감독은 25일 서울 종로구 축구회관에서 카스트로프가 포함된 9월 미국·멕시코 원정 친선전 소집명단을 발표했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 본선에 오른 대표팀은 9월 7일 오전 6시(한국시간) 미국 뉴저지주 해리슨의 스포츠일러스트레이티드 스타디움에서 미국과, 10일 오전 10시 테네시주 내슈빌의 지오디스파크에서 멕시코와 차례로 맞붙는다.

홍명보 감독이 발표한 국가대표 26명 가운데 가장 눈에 띄는 얼굴은 단연 카스트로프다.

카스트로프는 외국 태생의 혼혈 선수로는 처음으로 대표팀에 승선했다. 앞서 혼혈 선수 장대일과 강수일이 대표팀에서 뛰었지만 모두 출생지가 한국이었다.

2003년 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 독일 뒤셀도르프에서 태어난 그는 독일 연령별 대표를 지낸 기대주였다. 최근 소속 협회를 독일에서 대한축구협회로 옮기면서 발탁 가능성이 유력하게 점쳐졌다.

카스트로프는 2022년부터 2부 분데스리가 뉘른베르크에서 경험을 쌓았고 이번 시즌 보루시아 묀헨글라트바흐로 옮겼다. 지난 17일 독일축구협회(DFB) 포칼 1라운드에 교체 투입돼 새 팀에서 데뷔전을 치렀고, 이날 새벽 열린 함부르크와의 경기를 통해 분데스리가에도 첫선을 보였다.

홍명보 감독은 “카스트로프는 기존 우리 팀에서 뛰어온 3선 중앙 미드필더와는 다른 형태의 선수다. 파이터적인 성향이며, 거칠게 하는 스타일”이라며 “팀에 플러스가 될 거로 생각한다”고 기대감을 드러냈다.

전날 미국 메이저리그사커(MLS)에서 데뷔골을 터뜨린 손흥민(LAFC)도 대표팀의 부름을 받았다.

홍 감독은 “새로운 리그의 환경에 적응해야 하는 단계에서 좋은 경기력을 보이고 득점까지 할 수 있는 건 긍정적이라고 본다”면서 “대표팀은 손흥민의 활약을 계속 꾸준히 지켜볼 것이며, 큰 부상 없이 좋은 경기력을 유지할 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

발목 부상으로 한동안 합류하지 못했던 수비수 김민재(뮌헨)와 이강인(파리 생제르맹), 이재성(마인츠) 등 유럽파 주축 선수들도 포함됐다.

오는 9월 1일 대표팀을 이끌고 출국하는 홍 감독은 “미국과 멕시코 모두 강팀이며 피지컬과 스피드 등도 뛰어나 좋은 테스트가 될 것이다. 본선에서 할 수 있는 전술, 빠른 공수전환 등도 적용해보려고 한다. 동아시안컵 때 쓴 스리백 전술도 유럽파를 중심으로 테스트 해 볼 생각”이라고 밝혔다.

◇ 축구 국가대표팀 9월 미국·멕시코 친선경기 명단(26명)

▲ 골키퍼= 조현우(울산) 김승규(FC도쿄) 송범근(전북)

▲ 수비수= 김민재(바이에른 뮌헨) 변준수(광주) 이한범(미트윌란) 김주성(산프레체 히로시마) 김태현(가시마) 이명재(대전) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(츠르베나 즈베즈다) 김문환(대전)

▲ 미드필더= 박용우(알아인) 백승호(버밍엄시티) 박진섭(전북) 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 황인범(페예노르트) 김진규(전북) 이재성(마인츠) 배준호(스토크시티) 정상빈(세인트루이스) 이동경(김천) 이강인(파리 생제르맹)

▲ 공격수= 오현규(헹크) 손흥민(LAFC) 오세훈(마치다 젤비아)