[헤럴드경제=권제인 기자] #. 30대 직장인 A씨는 최근 집에 쌓여있던 책을 모두 처분했다. 가뜩이나 좁은 원룸에 사놓고 읽지 않은 책이 쌓여 더욱 비좁아졌기 때문이다. 읽고 싶은 책은 구매하는 대신 전자책 구독 플랫폼에서 읽는 것으로 습관도 바꿨다.

A씨는 “종이책이 살 때 기분은 좋지만, 이후엔 처치곤란이라 관리가 힘들었다”며 “전자책 플랫폼이 다양한 전자책을 갖추고 있어 책을 구매하는 횟수가 확 줄었다”고 설명했다.

국내 1위 전자책 구독 플랫폼 ‘밀리의서재’가 대박을 터트렸다. ‘텍스트 힙’ 등 1030세대를 중심으로 독서 열풍이 이어지면서 구독자 수가 증가하고 있다. 특히, 전자책은 종이책 대비 가격 부담과 관리의 어려움이 적어 인기를 끌고 있다.

IT업계에 따르면 KT밀리의서재는 지난 2분기 창립 이래 역대 최대 분기 실적을 달성했다. 매출액은 전년 동기 대비 16% 늘어난 178억원으로, 영업이익은 28% 상승한 47억원을 기록했다.

밀리의서재는 월 1만1900원을 지불하면 20만권의 전자책을 볼 수 있는 플랫폼이다. 누적 가입자 840만명을 기록해 전자책 구독 플랫폼 중 1위로 독서기록관리, 오디오북, AI TTS, 웹소설 등 다양한 독서 콘텐츠를 제공하고 있다. 또한, 가입 시 첫달 ‘무료’ 혜택도 제공하고 있다.

구독료를 지불하는 회원도 지속 증가하고 있다. 흥국증권에 따르면 실 구독 회원 수는 2022년 52만명에서 2025년 6월 89만명까지 증가했다. KT밀리의서재는 지난 6월 9900원에서 1만1900원으로 월 구독료를 인상하며, 기존 가입자의 락인 효과와 요금 인상에 앞선 선제적인 신규 가입 모두 발생했다고 설명했다.

KT밀리의서재는 통신사 제휴를 통한 B2BC(기업 대 기업+기업과 소비자 거래) 사업에도 속도를 내고 있다. KT뿐만 아니라 LG유플러스, SK텔레콤, MVNO(알뜰폰) 제휴를 통해 통신사 고객에게 구독권을 제공하고 있다. 이에 따라 B2BC 부문의 매출 비중은 2023년 31.1%에서 2분기 43.6%까지 증가했다.

KT밀리의서재는 “독서 범위를 넓혀 하나의 구독 모델 안에서 ‘따로 또 같이’ 소비할 수 있는 구조를 만들어 독서 콘텐츠 경계를 허물고 구독 유연성을 극대화해 자사 경쟁력을 확보하고자 한다”며 “또한, 콘텐츠 포트폴리오 확대를 위해 웹툰 서비스 론칭을 준비하고 있고 스토리 콘텐츠 및 IT 투자를 확대해 나갈 계획”이라고 설명했다.