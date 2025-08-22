[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 한국해양진흥공사는 21일 부산에 본사를 둔 선박 온실가스 배출 모니터링 서비스 제공 기업인 맵시, 에코마린 2곳과 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 공사가 지난해부터 추진해 온 ‘해양환경규제 대응 지원 바우처 사업’을 확대하기 위한 것이다. 해당 사업은 국적선사의 온실가스 규제 대응 역량 강화를 본격화하는 데 목적이 있다.

공사에 따르면 최근 국제해사기구(IMO)가 온실가스 감축을 위한 중기 조치를 확정, 오는 10월 정식 채택하기로 하는 등 세계적으로 탄소규제가 강화되고 있다. 이에 국내 해운사는 연료 사용 최적화, 배출 데이터의 정밀 관리, 탄소집약지수(CII) 등급 개선 등 전반적인 대응 역량 강화를 서둘러야 하는 상황이다.

따라서 해양진흥공사는 지난해부터 ‘해양환경규제 대응 지원 바우처 사업’을 실시하고 이번 협약을 통해 선박의 탄소배출 및 CII 등을 실시간으로 모니터링하는 서비스 협약사를 기존 4개 사에서 6개 사로 확대했다. 이를 통해 수혜선사들은 연료소모량, 탄소배출 데이터 분석, 개선 솔루션 제안 등 해양환경규제 대응에 필요한 다양한 플랫폼 서비스를 지원받게 된다.

또한 이번 협약으로 서비스 제공 범위를 확대함에 따라 수혜 선사가 공사 금융을 활용할 경우 모니터링 서비스까지 함께 지원받을 수 있게 됐다.

한편 공사는 현재 바우처 지원 사업을 통해 총 22척의 선박에 온실가스 규제 대응 서비스를 제공하고 있다.