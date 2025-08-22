[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 국내외 청년인재 333명이 부산에 모여 해커톤을 통해 데이터 기반 비즈니스 모델 발굴에 나선다.

부산시는 23일부터 24일까지 벡스코에서 데이터 해커톤 대회인 ‘다이브(DIVE) 2025’를 개최한다고 밝혔다. 해커톤은 특정 문제에 관심 있는 분석가, 개발자, 디자이너 등이 팀을 이뤄 제한 시간 내 앱 서비스 또는 비즈니스 모델을 개발하는 것을 말한다.

이번 대회에는 국내외 500여 명이 지원, 예비 심사를 거쳐 총 89팀 333명이 본선에 참여한다. 국내에서는 전체 지원자 중 약 300명이 부산 외 지역 거주자였고 외국에서도 총 14개국 40명이 지원했다.

대회는 발제사별 주제 및 심사 기준 발표, 데이터 분석 및 앱 서비스 개발 등 팀별 활동, 멘토링 및 심사, 우수팀 무대 발표·종합 시상 순으로 진행된다. 특히 2주간의 데이터와 주제를 탐구하는 팀별 사전 활동으로 문제 해결의 깊이를 더한다. 발제사 별 심사 1위 팀이 본선에 진출해 수상팀을 가리는 방식으로 진행되며 수상 팀에는 부산광역시장상과 총 1000만원 규모의 상금이 수여된다.

발제사에는 ▷카카오모빌리티 ▷BNK금융그룹 ▷올데이터(allDATA) 등 기업 3개 사, ▷주택도시보증공사(HUG) ▷부산항만공사 ▷한국해양과학기술원 ▷부산공사공단협의체(교통·도시·관광·시설·환경) ▷해양수산 공공데이터·인공지능(AI) 활성화 실무 협의체 ▷동남지방통계청 등 공공기관 6곳이 이름을 올렸다. 이들은 자체 데이터를 제공하고 관련 주제를 제시하는 역할을 한다.

또 기술협력사에는 ▷아마존 웹 서비스(AWS) ▷딜로이트 ▷세일즈포스(Salesforce) 등 세계적인 기업들이 참여해 참가자들에게 고성능 클라우드 기반 시설과 분석 비법, 프로젝트 추진 교육 등 실질적 기술을 지원한다.