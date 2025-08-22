2024년 ‘한국관광의 별’ 선정

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 첩첩산중 이어지는 백두대간의 어느 깊은 골짜기, 강을 건너야만 닿는 경북 안동의 망개마을이 세계적 관광지로 주목받고 있다.

최근 한국을 배경으로 한 화제의 미국드라마 ‘버터플라이’가 전 세계 프라임 비디오를 통해 개봉하면서 이 드라마가 한국 최고 오지로 알려진 안동 맹개마을에서 드라마를 촬영한 사실이 뒤늦게 알려지면서 이곳이 들썩이고 있다.

드라마 ‘버터플라이’는 미국의 아마존 프라임 비디오가 제작한 6부작 스파이 스릴러다.

한국계 미국인인 대니얼 대 킴이 한국에 숨어 지내던 전직 미 정보요원의 역할을 맡았고, 김태희, 박해수, 김지훈, 성동일 등 정상급 배우들이 미드 진출작이다.

대부분을 한국에서 촬영한 ‘버터플라이’는 우리에게 익숙한 서울과 부산 등 대도시도 있지만, 한국인들에게도 낯설고 접근이 어려운 오지인 안동 ‘맹개마을’이 드라마의 배경이 돼 화제를 모은다.

특히 ‘맹개마을’에서 생산되는 전통주인 ‘진맥소주’가 한국의 음식과 함께 곳곳에 등장하면서 한국을 대표하는 K-소주로 소개된다.

맹개마을을 트랙터를 타고 마을로 이동하는 모습. 맹개마을은 육지로 통하는 길이 없어 얕은 강을 건너가야 한다. [헤럴드 DB]

낙동강으로 둘러싸여 ‘육지 속의 섬’으로도 알려진 맹개마을은 소수의 여행자에게만 알려졌던 곳이지만, 드라마에서는 주인공이 자신의 과거를 숨기고 은둔하며 한국의 전통주와 보트를 만들며 살아가는 장소로 촬영되어 전 세계인에게 소개될 예정이다.

안동시 도산면 가송리에 자리한 맹개마을은 지난 2007년 도시 생활에 염증을 느낀 한 부부가 귀농해 터를 잡고 가꿔온 약 3만여 평의 농촌체험휴양마을이다.

1980년대 초까지 맹개마을에는 네다섯 가구가 살았다.

그마저도 교통, 전기, 상하수도 시설이 열악했던 탓에 하나둘 시내나 대도시로 떠났고, 마을은 방치되다시피 했다.

버려졌던 마을에 다시 사람이 찾아온 것은 약 20년 후의 일이다. 농업회사법인 ‘밀과노닐다(주)’의 김선영 대표, 박성호 이사 부부가 이곳으로 귀농해 밀과 메밀 농사를 시작한 것이다. 당시에는 허허벌판에 쓰러져가는 집 두 채만 있었다지만, 부부는 이 땅을 훌륭히 가꾸어냈다.

앞으로는 낙동강이, 뒤로는 청량산을 비롯한 백두대간의 여러 봉우리가 감싼 이곳은 육지 속 섬처럼 고립된 형태를 띤다.

사람이 살아가기에 쉽지 않은 환경이 지금도 이어지고 있다. 그러나 이 일대의 풍경만큼은 놓치기 아까울 정도로 아름답다. 조선 시대의 대학자, 퇴계 이황조차 친구에게 남긴 문장에 언급했을 정도로 빼어난 절경을 선사한다.

도시에서 만나볼 수 없는 아름다운 경관과 특별한 체험으로 나이와 성별을 뛰어넘어 진정한 쉼이 있는 휴양지로 인정받아 융복합 관광 콘텐츠 분야에서 ‘2024년 한국 관광의 별’로 선정된 바 있다.

드라마 ‘버터플라이’는 한국에서는 8월 22일 tvN을 시작으로 티빙을 통해 공개된다.


