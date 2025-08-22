[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 웹툰·애니메이션 도시를 지향하는 전라남도 순천에 게임 특화 콘텐츠 IP(지식재산권) 전문기업이 본사를 순천으로 옮긴다.

22일 순천시에 따르면 전날 시청에서 콘텐츠 IP 전문기업 ㈜디오리진(대표 정재식)과 본사 이전 및 상호협력을 위한 업무협약을 체결했다.

협약식에는 노관규 순천시장을 비롯해 디오리진 정재식 대표, 조민수 감독(영화 설국열차·괴물 콘셉트 아티스트), 밀리언볼트 맹주공 대표 및 감독(‘라바’ 창작자), 콘텐츠 IP전문가 박관우 대표(영화 승리호 CG 제작) 등이 함께해 순천 원도심 콘텐츠 클러스터 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.

협약에는 ▲순천시 문화콘텐츠 산업 육성 및 활성화를 위한 상호협력 ▲기업 이전 및 지원을 통한 지역경제 기여 ▲인재 양성 및 행·재정적 지원 등 다양한 협력 방안이 담겼다.

협약에 따라 디오리진은 순천시 원도심 남문터광장으로 본사를 이전하고, 웹툰·애니메이션·게임을 아우르는 IP 제작과 지역 협력사업을 본격 추진할 계획이다.

디오리진은 하나의 IP를 웹툰·애니메이션, 게임으로 확장하는 ‘멀티 유저블(Multi-Usable) 전략’으로 주목받아 온 콘텐츠 기업이다.

이번 본사 이전은 순천이 웹툰·애니·게임을 모두 품는 콘텐츠산업의 거점 도시로 도약하는 출발점이라는 점에서 의미가 크다.

시는 이번 협약을 계기로 ㈜디오리진이 보유한 콘텐츠 기획 및 제작 역량을 활용해 문화콘텐츠 산업 활성화를 위한 다양한 협력사업을 추진해 나갈 계획이다.

정재식 대표는 “픽사가 도시 자체를 무대로 세계적 캐릭터를 만들어 낸 것처럼, 순천도 도시가 곧 하나의 캐릭터가 되어 세계가 주목하는 문화콘텐츠 거점으로 성장하길 바란다”고 말했다.

노관규 시장은 “순천은 더 이상 단순한 배경이 아니라 도시 자체가 하나의 문화 캐릭터가 되는 도시”라며 “이번 협약을 통해 순천이 글로벌 무대에서 인정받는 콘텐츠 생태계를 확실히 구축하겠다”고 덧붙였다.

순천시는 ㈜디오리진과 협업해 오는 9월 26일부터 28일까지 장천동 순천글로벌웹툰센터에서 AI(인공지능) 기술을 결합한 전국 최대 규모의 게임잼(게임 개발 행사)을 개최할 예정이다.