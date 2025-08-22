항공권 구매 대상 3박 4일 골프패키지 69만원부터 골프패키지 구매 후 골프백 위탁 시 수하물 8kg 추가 지원

[헤럴드경제=김성우 기자] 에어서울(대표이사 김중호)이 가을 라운딩의 시작을 앞두고 일본 다카마쓰 노선에서 22일부터 9월 19일까지 골프 프로모션을 진행한다. 항공권 탑승 기간은 10월 25일까지다.

이번 프로모션에서는 다카마쓰에서 즐길 수 있는 골프텔 상품을 특별 할인가로 제공한다.

3박 4일의 일정 동안 다카마쓰 로얄, 골드, 그랜드CC 골프장에서 총 63홀 라운딩을 즐길 수 있으며, 온천 호텔 숙박, 조·석식, 공항-호텔-골프장 간 셔틀 서비스, 그린피, 카트비, 여행자보험을 모두 포함해 1인 기준 최저 69만 원부터 예약 가능하다.

또한, 특가 운임 항공권 구매 시에도 위탁 수하물 15kg을 무료로 제공하며, 골프 패키지를 구매하면 골프백을 8kg까지 별도 비용 없이 위탁할 수 있다.

한편, 다카마쓰는 골프를 비롯해 다양한 매력을 지닌 여행지다. ‘우동의 본고장’으로 손꼽히는 만큼 식도락 여행에 제격이며, 올해는 3년에 한 번 개최되는 세토우치 국제 예술제 기간과도 겹쳐 여행의 즐거움을 배가시킨다.

에어서울 관계자는 “이번 프로모션은 골프, 온천, 미식까지 모두 즐길 수 있는 프리미엄 여행 기회를 제공한다”며, “다카마쓰의 여유롭고 정취 있는 소도시 분위기 속에서 라운딩의 즐거움을 만끽하시길 바란다”고 전했다.