21일부터 이틀간 국내선 전편 대상 22일에는 사무실 에어컨 온도 26℃ 운영

[헤럴드경제=김성우 기자] 진에어가 제 22회 에너지의 날을 맞아 ‘불을 끄고 별을 켜다’ 캠페인을 진행한다고 22일 밝혔다.

에너지의 날은 에너지 전문 NGO 연대 기구 ‘에너지시민연대’가 주최하는 캠페인이다. 2003년 8월 22일 한국에서 가장 많은 에너지 소비가 기록된 것을 계기로 이듬해 같은 날을 에너지의 날로 제정 후 에너지절약 의지를 확인하고 실천을 약속한다는 의미를 담아 매년 행사를 진행해 왔다.

진에어는 앞서 전날부터 이틀간 국내선 운항 전편 탑승객 대상으로 에너지의 날의 취지와 참여 방법 안내를 통해 승객들의 참여를 독려하는 특별 기내 방송을 실시한다.

이어 22일에는 전력 소비 피크타임 시간대인 오후 2시부터 3시까지 마곡 본사 사무실 에어컨 온도를 26℃로 운영하며 서울역 인근에서 운영 중인 옥외광고판도 같은 날 저녁 9시부터 5분간 소등한다.

진에어는 “폭염이 일상화되는 기후 위기 시대에 에너지 절약은 필수”라며 “이번 캠페인을 통해 임직원과 고객 모두가 경각심을 가지고 에너지 절약에 동참해 보는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

한편, 진에어는 지속 가능한 녹색 경영을 위해 올해도 다양한 활동을 이어오고 있다. 3월 제주 곶자왈 식수 행사, 4월 강서구 일대에서 명소를 따라 걷거나 뛰면서 버려진 쓰레기를 줍는 ‘줍깅’ 활동 등을 통해 환경 정화 활동을 했으며 6월에는 낡은 유니폼 청바지를 에코백으로 재탄생시키는 업사이클링 캠페인을 진행한 바 있다.