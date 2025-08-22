[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 방학기간 아동들의 안전하고 균형잡힌 급식을 위해 아동급식 지원사업을 강화했다고 22일 밝혔다.

아동급식 사업은 결식이 우려되는 돌봄 사각지대 아동들이 끼니를 거르지 않도록 지원하는 제도다. 구는 ‘아동급식 카드(꿈나무 카드)’를 지정 음식점에서 사용할 수 있다.

구는 오는 9월까지 아동급식 카드 이용이 많은 음식점 100여 곳과 직접 급식을 조리하는 지역아동센터 10개소를 대상으로 위생안전 점검을 진행한다. 이와 함께 아동급식 카드 사용 실태 조사도 병행한다. 최근 2개월 이상 미사용자를 대상으로 유선 또는 대면 조사도 실시한다.

결식 우려 아동 지원을 강화하기 위해 민간 후원기관과의 협력도 확대했다. 한국건강관리협회, 나눔비타민(주)와 ‘뚜기뽀기의 건강밥상’ 업무협약을 체결하고, 지역 내 돌봄이 필요한 아동 800여 명에게 1인당 8만 원상당의 모바일 식사쿠폰을 지급한다.

최호권 영등포구청장은 “아이들이 쾌적한 급식 환경 속에서 균형 잡힌 식사를 통해 건강하게 성장하길 바란다”라며 “앞으로도 미래 세대인 우리 아이들이 행복하게 자랄 수 있도록 여러 지원을 아끼지 않겠다”라고 전했다.