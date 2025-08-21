윤 전 대통령 변호인단 “구치소 영상 국회 제출시 강력히 법적 대응할 것”

[헤럴드경제=김아린·이용경 기자] 서울구치소가 윤석열 전 대통령 변호인단이 민중기 특별검사팀의 윤 전 대통령에 대한 체포를 시도하는 장면이 담긴 CCTV 영상을 확인하기 위해 접수한 정보공개청구를 거절한 것으로 알려졌다.

21일 윤 전 대통령 측은 헤럴드경제에 “(구치소 CCTV 영상) 정보공개청구는 거절됐다”고 밝혔다.

이어 더불어민주당이 국회 법제사법위원회 의결을 통해 서울구치소 CCTV 영상을 확보하겠다고 밝힌 것을 두고 윤 전 대통령 측은 “(구치소 측이) 국회에 제출을 한다면 강력하게 법적 대응을 할 것”이라고 덧붙였다.

이에 대해 교정당국 관계자는 앞서 민주당 3대 특검 종합대응 특별위원회 소속 의원들이 해당 CCTV 영상 열람을 요구했을 때도 서울구치소에서 거절했기 때문에 변호인단에게 공개하는 것은 형평성에 맞지 않다는 취지로 설명했다. 그러면서 이 관계자는 “만약 법사위 의결을 통해 자료를 청구한다면 개별 국회의원의 요구와는 다르기 때문에 적극 검토하게 된다”고 설명했다.

윤 전 대통령 변호인단은 특검이 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 집행하는 과정에서 위법 행위가 있었다며 민중기 특검과 문홍주 특검보를 20일 고발했다. 당시 CCTV 자료는 정보공개청구 거절로 열람하지 못했지만 변호인단이 현장에 같이 확인한 내용을 토대로 고발장을 접수했다는 것이 변호인단의 입장이다.

앞서 특검은 법원으로부터 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 발부받아 집행을 시도했는데 두 차례 모두 무산됐다. 윤 전 대통령 측은 “특검이 무리하게 영장을 집행했다”며 반발했다.

한편 이날 특검은 윤석열 전 대통령 측이 제출한 고발장은 ‘의도적인 수사 방해’라며 법적 대응을 시사했다.

박상진 특검보는 21일 언론 브리핑에서 윤 전 대통령 측의 전날 특검팀을 고발한 것을 두고 “정당한 체포영장 집행에 대한 피의자와 변호인들의 방해 행위로 평가한다”고 말했다. 이어 “이번 고발장 접수는 법률이 정한 특검의 수사를 위축시키고 방해하려는 의도에서 비롯된 것이라 생각한다”며 “고발장을 면밀히 검토한 뒤 사실과 다른 부분이 있다면 적극적인 법적 대응을 고려할 예정”이라고 덧붙였다.