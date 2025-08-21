[헤럴드경제=권제인·차민주 기자] “지원금 수백만원 쏟아질 줄 알았는데, 실망이다.”

단통법(이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률) 폐지 후 한 달 만에 보조금 과열 열기가 싸늘하게 식었다.

초기 한 때 “삼성 폴더블폰 100만원 할인” “200만원 할인” 등을 내걸고 고객 유치 경쟁이 ‘반짝’ 치열해지기도 했다. 하지만 불법으로 제공되던 보조금이 수면 위로 올라왔을 뿐 소비자들이 기대했던 ‘수백만원대 보조금’, ‘공짜폰’ 등은 금세 자취를 감췄다. 실망한 소비자들이 등을 돌리면서 이통3사간 번호이동 건수도 빠르게 감소하고 있다.

21일 오후 서울 구로구 신도림 테크노마트는 ‘단통법 폐지 특가’ 등의 홍보물을 내건 것과 달리 매우 한산했다. 매장 10곳 중 1곳꼴로 손님이 상담을 받고 있었고, 유동인구가 적어 “가격 알아보고 가세요” 등의 호객행위도 간간히 이뤄졌다.

휴대폰 판매 ‘성지’의 한산한 분위기는 소비자 기대에 못 미치는 지원금 규모 때문으로 풀이된다. 직접 가격을 문의한 결과 삼성의 최고가 모델인 ‘갤럭시 Z 폴드’는 256GB 기준 104~110만원 수준에 가격이 형성돼 있었다. 출고가 237만원과 비교하면 저렴하지만, 소비자 부담이 여전히 큰 셈이다.

현금으로 즉시 완납, 고가 요금제 사용 등 부가 조건도 붙었다. 11만원 초과 요금제를 6개월 이상 유지하고, 3만원 이상의 부가 서비스 필수로 가입해야 했다.

판매점은 일제히 단통법이 폐지됐지만, 통신사가 지급하는 지원금은 달라지지 않았다고 강조했다. 판매점주 A씨는 “단통법 폐지 전에는 지원금을 언급하지 않고 계산기로만 소통했다면, 이제는 마음 편히 말로 상담할 수 있게 됐다”면서도 “이전에 지원하던 불법 보조금과 현재 지원금 규모가 크게 달라지지 않았다”고 말했다 .

또 다른 ‘성지’인 서울 강서구 강변 테크노마트도 상황은 비슷했다. 상반기 출시한 ‘갤럭시 S25’나 오는 9월 신제품이 출시될 ‘아이폰16’은 공짜로 판매하고 현금까지 지원해 준다는 곳도 있었지만, 소비자들이 가장 선호하는 폴드7 가격은 100만원선에 형성됐다.

소비자들의 번호 이동도 빠르게 감소하고 있다. SK텔레콤이 해지 시 위약금을 면제했던 7월 둘째 주의 이통3사 간 일평균 번호이동 건수는 3만1285건에 달했지만, 8월 셋째 주에는 9727건으로 크게 줄었다. 위약금 면제 마지막 날인 7월 14일 6만1166건까지 치솟았던 번호이동은, 지난 20일 9182건으로 급감했다.

각 통신사는 마케팅비 확대를 통한 출혈경쟁 대신 서비스 차별화에 집중하겠다는 입장이다. 장민 KT 최고재무관리자(CFO)는 “통신사업자들은 현재 AI·IT 분야에 대한 투자와 신규 사업에 대해 전념할 때”라며 “무선시장 경쟁은 장기적으로 치열하지 않을 것”이라고 말했다.

김양섭 SKT최고재무관리자(CFO)는 “이미 이탈한 고객에 대해서는 특정한 정량적 목표를 가지고 유입을 추진하기보다, 해킹 사고를 계기로 보안이 가장 강한 회사로 거듭나 자연스럽게 고객의 신뢰를 회복하는 것이 중요하다”고 설명했다.