소규모 정비사업 가속화 대책 동의율 완화·사업성 보완 추진 오세훈 시장 “4년내 입주목표”

“빈집이 너무 많아 밤마다 무섭습니다. 벌레들이 방 안으로 기어들어 오고, 지네에게 물려 피가 날 때도 있어요” (서대문구 현저동 주민 A씨)

“집이 비었을 때 누가 무단 침입해 방을 도끼로 부숴놓고 갔습니다. 치안도, 생활도 불안해서 하루도 못 살겠어요” (서대문구 현저동 주민 B씨)

지난 19일 서울 서대문구 현저동 모아타운 후보지를 찾은 오세훈 서울시장을 향해 주민들이 쏟아낸 절규다. 20년 넘게 재개발이 지연된 이 지역은 곳곳이 폐가와 무허가 주택으로 방치돼 ‘서울 대표 슬럼지’로 불린다. 주민들은 “더는 못 살겠다”며 개발을 호소했고, 오 시장은 “4년 내 준공을 목표로 속도를 내겠다”고 약속했다.

오 시장은 “서울에서도 손꼽히는 열악한 주거환경을 진작 챙기지 못해 송구하다”며 “소규모 사업지는 사업성이 낮아 어려움이 컸지만, 이제는 약 3만가구의 물량을 확보한 만큼 대규모 정비사업지와 똑같이 속도를 높이겠다”고 강조했다. 이어 “사업성 보정 절차 단축과 금융지원으로 주민 동의율과 갈등 문제를 해소하겠다”고 밝혔다.

이날 오 시장은 현장에서 ‘모아주택 활성화 방안’을 발표했다. 이번 발표의 핵심은 ▷주민 동의율 완화 ▷사업성 보완 ▷금융지원 확대로 요약된다. 국회 통과를 앞둔 법 개정이 시행되면 모아타운 추진 요건인 주민 동의율이 80%에서 75%로 낮아진다. 현재 현저동 사업지도 단 6명의 추가 동의만 확보하면 조합 설립이 가능해질 전망이다.

또한 서울시는 공시지가가 낮은 지역에 ‘사업성 보정계수’를 적용해 과도한 공공기여 부담을 완화한다. 서울시 관계자는 “가구당 분담금을 7000만원 줄이는 효과가 있다”며 “사업성 개선으로 조합원들의 부담을 덜겠다”고 설명했다. 관리계획 입안 단계에서 건축계획을 병행하는 방식도 도입돼 전체 사업 기간을 기존 11년에서 9년으로 2년 단축할 수 있다.

금융지원은 하나은행·SH공사와의 협력을 통해 보강된다. 기존 주택도시보증공사(HUG)의 융자 한도가 500억원에 불과해 대규모 사업에는 한계가 있었다. 이에 서울시는 2026년 전용 금융상품 출시를 목표로 상품 개발과 업무협약에 나서고 있다.

서울주택도시개발공사(SH) 관계자는 “하나은행과 신규 금융상품을 개발 중이며, 기존 HUG 상품보다 금리가 0.6% 낮아 총 20억원의 절감 효과가 기대된다”며 “이를 통해 조합설립비·용역비 등 전체 사업비의 최대 70%까지 융자 지원이 가능하다. 정비사업 조합들의 수요가 늘면 타 은행과도 협력 범위를 넓혀갈 계획”이라고 밝혔다.

무허가 주택 처리 방안도 이번 대책에 포함됐다. 이날 현장에서 조합 관계자는 “50년 넘게 세를 내고 사는 주민·기초생활보장 수급자·폐가 거주자 등이 많다”며 “철거 및 개발이 시작되면 이들의 권리는 어떤식으로 보장될 수 있는지 궁금하다”고 질문했다.

실제 현저동은 전체 토지 소유자 92명 가운데 무허가 건축물 소유자가 34명으로 30%가 넘는다. 서울시 관계자는 “이곳은 무허가 건물의 대장이 따로 있을 만큼 주민들이 오랜 기간 해당 건물에 실거주했다. 조합 정관을 변경해 분양권을 인정할 계획”이라며 “조합원으로 참여할 수 있도록 제도적 장치가 마련될 것”이라고 설명했다.

다만 이는 추후 모든 모아주택 사업지에 적용할 수 있는 이야기는 아니다. 시 관계자는 “정비사업의 현장 여건과 도정법 시행령 33조에 근거해서 현저동처럼 적용할 수 있는 곳들만 무허가 건축물 소유자도 조합원으로 인정받을 수 있다”고 덧붙였다.

이날 주민 간담회에서 서대문구청장은 “2029년 입주를 목표로 조합 설립과 이주 절차를 신속히 진행하겠다”고 했으나 주민들은 여전히 이주 대책과 임대주택 마련, 세입자 보호 문제를 우려하는 모습이었다.

오 시장은 “이주비 등 초기 공사 진행 과정부터 금융지원을 할 것을 약속드린다”며 “또한 임대아파트를 만들어 주민들이 공사 기간 안전하게 지낼 수 있는 방법을 모색하겠다”고 했다.

서울시는 이번 현저동 방문을 ‘상징적 메시지’로 규정했다. 오 시장은 “그동안 엄두조차 내지 못했던 소규모 정비사업지까지 제대로 챙기겠다”며 “모아주택과 모아타운이 서울 전역에서 균형 있게 진행될 수 있도록 속도전을 이어가겠다”고 했다. 정주원 기자