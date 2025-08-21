[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 21일 부산대학교 로봇팀 ‘타이디보이’가 지난달 브라질 사우바도르에서 열린 ‘로보컵 2025’ 홈서비스 부문에서 최종 우승을 차지했다고 밝혔다.

로보컵은 세계 최대 규모 국제 인공지능 로봇 대회로 ▷로봇 축구 ▷재난구호 ▷산업 자동화 ▷홈서비스 등 다양한 분야에서 37개국이 참가했다. 타이디보이 팀은 부산대학교 이승준 전기공학과 교수와 연구실 학생 11명으로 구성된 팀으로 우리나라에서는 유일하게 출전했다.

타이디보이가 출전한 홈서비스 부문에는 ▷독일 본대 ▷스위스 로잔공대 ▷미국 유티(UT) 오스틴대 ▷영국 킹스칼리지 런던 ▷중국 칭화대 ▷일본 도쿄대 등 세계 유수 대학에서 총 22개 팀이 참가해 치열한 경쟁을 펼쳤다.

타이디보이 팀은 자체 개발한 인간형 로봇 ‘아누비스(Anubis)’를 출품했다. 아누비스는 ▷자율주행 ▷정확한 물체 인식 ▷정교한 양팔 동작 ▷자연스러운 대화 능력을 선보이며 홈서비스 부문에서 역대 최고점으로 정상에 올랐다. 특히 자율주행과 물체 인식에서 높은 점수를 받았고 음성 명령에 따른 음료 운반과 장애물 회피 과제를 완수하며 완벽한 자율 동작과 실생활 적용 가능성을 입증한 것이 높이 평가 받았다.

지도교수인 이승준 교수는 “자체 기술로 만든 로봇으로 세계대회에서 우승해 우리 기술이 세계 최고임을 입증했다”며 “내년 인천 대회 참가를 위해 로봇 기술 시범 공간 등 실질적인 지원이 필요하다”고 전했다.

한편 박형준 시장은 21일 이승준 교수, 대회 참가 학생 등 14명을 초청해 격려하고 내년 인천에서 열릴 ‘로보컵 2026’ 지원방안을 함께 논의할 예정이다.