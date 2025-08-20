오늘 법원서 허가…구속 후 첫 조사서 횡령 등 혐의 부인

[헤럴드경제=박로명 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사 일가의 집사로 알려진 김예성씨 구속기간을 다음 달 1일까지로 연장했다.

특검팀은 20일 언론 공지를 통해 “김예성씨에 대한 구속기간이 오늘 법원에 의해 9월 1일까지로 연장 결정됐다”고 밝혔다. 김씨의 1차 구속 기간은 오는 22일까지다.

형사소송법상 판사는 검사의 신청에 의해 수사를 계속하는 데 타당한 이유가 있다고 인정한 때에는 최장 10일까지 구속기간 연장을 한 차례 허가할 수 있다.

앞서 특검팀은 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등 혐의로 지난 15일 김씨를 구속했다. 김씨는 특검팀의 주요 수사 대상인 ‘집사 게이트’의 당사자다.

김 여사 일가의 집사로 지목된 김씨가 설립에 참여하고 지분까지 가진 렌터카업체 IMS모빌리티가 2023년 카카오모빌리티, 신한은행 등으로부터 184억원을 부당하게 투자받았다는 게 의혹의 뼈대다. 투자 당시 IMS모빌리티는 순자산(566억원)보다 부채(1414억원)가 많아 사실상 자본잠식 상태였다.

특검팀은 경영상 현안이나 사법 리스크를 안고 있던 투자 주체들이 김씨와 김 여사의 친분을 생각해 일종의 보험성이나 대가성 자금을 제공했다고 의심한다.

IMS모빌리티가 유치한 투자금 가운데 46억원은 이노베스트코리아라는 벤처기업이 김씨로부터 양도받아 보유하던 IMS모빌리티 구주를 사들이는 데 쓰였다. 이노베스트코리아는 김씨가 실소유한 업체로 알려져있다.

특검팀은 이노베스트로 흘러간 46억원 중 24억3000만원은 김씨가 조영탁 IMS모빌리티 대표에게 빌려주는 방식으로 빼돌렸다고 본다.

또 IMS모빌리티와 이노베스트간 허위 용역계약을 맺거나 김씨 배우자를 여러 법인의 임직원으로 이름을 올려 허위 급여를 지급하는 방식 등으로 총 33억8000만원을 횡령한 것으로 구속영장에 적시했다.

특검팀은 김씨의 남은 구속 기간 수사의 본류인 184억원 투자 경위와 불법성 여부를 집중적으로 들여다볼 것으로 전망된다. 해당 투자를 받는 과정에서 김 여사가 영향력을 행사했는지, 김씨가 얻은 거액의 수익금이 김 여사 일가 쪽으로 흘러 들어갔는지 등도 조사 대상이다.

특검팀은 지난 18일 김씨를 구속 후 처음 소환해 횡령 혐의와 함께 184억원 투자금 의혹을 조사했으나 김씨는 정상적인 투자와 수익 취득이었다고 진술한 것으로 알려졌다.

특검팀은 당일 김씨를 상대로 김 여사 일가가 부당 수익을 얻은 것으로 의심받는 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹에 대해서도 추궁했지만 김씨는 김 여사의 모친인 최은순씨가 모든 일을 도맡았다며 연관성을 부인한 것으로 전해졌다.