[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 국립경국대학교는 2026학년도 수시모집을 준비하는 학부모를 위한 수시모집 입학설명회를 연다고 20일 밝혔다.

이번 설명회는 2026학년도 수시모집 관련 정보제공 및 맞춤형 입학 상담을 위해 2회로 나눠 개최한다.

1차는 오는 23일 국립경국대 국제교류관 대회의장에서, 2차는 30일 경상북도교육청 행복지원동 연화관에서 열린다.

입학협력처장이 수시모집 입학전형, 대학 강점 및 학과 정보를 소개하고 이어 졸업생이 생생한 취업 성공 수기를 들려준다.

설명회 전·후로는 입학협력처에서 마련한 특별 프로그램인 입학사정관과 1:1 컨설팅, 학사·장학·취업 등 대학 생활 관련 맞춤형 상담도 진행한다.

참가를 희망하는 학생과 학부모는 전화, 대학 홈페이지 링크를 통해 신청할 수 있다.

국립경국대 김병규 입학협력처장은 “이번 설명회로 학생과 학부모들이 2026학년도 수시 전형을 대비하고 대학을 선택하는 데 도움이 되길 바란다”고 덧붙였다.

한편 국립경국대학교의 수시모집 원서접수는 9월 8일부터 12일까지다.