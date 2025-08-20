인도 플랫폼 카인드라이프, “한국식 ‘10단계 루틴’ 정착”

[헤럴드경제=함영훈 기자] 인구 세계1위 인도에 K-뷰티 열풍이 일고 있다. K-뷰티는 오는 2030년까지 연평균 26% 성장하고, 1년에 3천만명이 사용하는 인도인의 애용품이 될 것이라는 현지 시장분석 보고서가 나와 눈길을 끈다.

인도 Z세대 중심의 뷰티 플랫폼 카인드라이프(대표 Radhika Ghai:라디카 가이)는 최근 이같은 내용의 분석보고서를 공개했다. 인도의 시장 조사·데이터 분석 기업인 데이텀 인텔리전스(Datum Intelligence)와 공동으로 인도 내 한국 뷰티 브랜드의 성장세를 다룬 리포트이다.

20일 보고서에 따르면 인도의 K-뷰티 시장은 2024년 4억 달러(한화 약 5,500억 원)에서 2030년 15억 달러(한화 약 2조 800억 원)규모로 성장할 것으로 예상된다. 연평균 성장률(CAGR)은 25.9%를 기록할 것으로 예측됐다.

인도의 뷰티 및 퍼스널 케어(BPC) 시장만 보면 2030년까지 약 450억 달러(한화 약 62조 6,000억 원) 규모로 성장할 것으로 예상되며 연평균 성장률(CAGR)은 약 12%에 이를 전망이다. 인도 뷰티 시장은 전 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있다.

인도 뷰티 시장(연평균 12%)의 이 처럼 빠르게 성장하는데도, 2배 이상으로 인도내 K-뷰티(연평균 26%)가 성장할 것이라는 분석이다.

2024년 기준 약 1190만 명 수준이었던 한국 뷰티 제품 구매자는 2030년 2700만 명을 넘어설 것으로 전망된다.

이러한 폭발적인 성장은 젊은 인도 소비자를 중심으로 K-컬처의 영향력이 음식, 언어, 뷰티 등 소비 전반에 깊이 스며든 결과로 분석된다. 인도의 Z세대는 프리미엄 제품을 선호하고, 문화적 친밀감과 고품질·고효율·가성비를 모두 중시하는 소비 패턴을 보여준다.

흥미롭게도 한국식 ‘10단계 루틴’은 인도 소비자 사이에서 5~7단계의 실용적 루틴으로 현지화됐다. 실제로 소비자의 60% 이상은 하루 3~6개 제품을 꾸준히 사용하며 루틴에 대한 충성도를 보였다.

마스크, 세럼, 선크림 등 주요 제품을 개인의 라이프스타일에 맞게 조합하고 있으며, 초기 사용자들은 모이스처라이저, 뷰티 디바이스, 마스크, 세럼, 선크림 등 다양한 제품을 시도한 것으로 나타났다. 특히 루틴에는 충성하지만 브랜드에는 유연한 소비 패턴을 보였다. 즉, 특정 브랜드에 얽매이지 않고 ‘히어로 제품’과 ‘히어로 성분’을 적극적으로 탐색했다.

제품 발견 경로 조사 결과에서는 소비자의 81%가 유튜브를 통해 제품을 알게 됐고 70% 이상이 K-팝 아이돌이 추천한 제품을 구매할 가능성이 높다고 응답했다. 특히 이들은 단순한 노출 빈도보다 자신의 필요·취향·라이프스타일이나 품질 및 효용 등 실질적 가치를 우선시하는 경향을 보였다.

또한 응답자의 80%는 리뷰와 영상을 통해 제품을 꼼꼼히 검증했으며, 매월 1,000~3,000루피(한화 약 15,000원~45,000원)를 지출하는 것으로 나타났다. 이러한 소비 패턴은 인도 고급 뷰티 시장의 성장세를 이끄는 주요 요인으로 꼽힌다.

이번 연구에서는 K-뷰티가 경험을 중시하는 시장으로 점차 변화하고 있다는 점도 시사한다. 약 80%의 소비자가 K-뷰티 전용 워크숍과 오프라인 체험에 관심을 보였다. 브랜드가 소비자와 깊이 연결되고 커뮤니티를 형성할 수 있는 핵심 기회의 장이 된 것이다.

카인드라이프의 라디카 가이 대표는 “이번 리서치는 뷰티 브랜드들이 소비자의 화장대에 직접 접근할 수 있는 최초의 기회”라며 “인도 현지 소비자들은 온오프라인 경험, 올바른 커뮤니티를 통해 제품을 느끼고 배우길 원하며, 셀프 케어를 자기 표현의 한 형태로 보고 있다”고 말했다. 이어 “한국 문화는 유행을 넘어 인도의 새로운 문화 현상이 되고 있다. 인도 K-뷰티 시장은 개척 준비가 끝난 매력적인 시장이며, 우리는 그 최전선에 서 있다”고 덧붙였다.

한편, 카인드라이프는 7억 명의 인도 MZ세대 소비자에게 뷰티 경험의 혁신을 이끌고 있는 뷰티·웰니스 플랫폼이다. 특히 인도 Z세대 중심으로 K-뷰티가 하나의 문화 현상이 되고 있는 가운데, 카인드라이프 역시 한국 뷰티 브랜드를 주목하고 인도 시장에 안착할 수 있도록 지원하고 있다. 인도 대기업 산하의 타타클릭(TataCLIQ), 뉴유(NewU) 등 강력한 옴니채널 파트너십을 구축했으며, 글로벌 브랜드가 차세대 뷰티 소비자와 연결될 수 있도록 돕는 B2B2C 엔진인 카인드박스(kindbox)를 선보이기도 했다. 카인드라이프는 대표적인 K-뷰티 브랜드인 코스알엑스(COSRX), 스킨푸드(SKINFOOD), 후르디아(FRUDIA), 코시르(COXIR), 니프니프(neaf neaf) 등을 인도 소비자들에게 성공적으로 소개한 바 있다.