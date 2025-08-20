상반기 거래액 전년 동기比 약 80% 성장 초보 사업자도 기술 혁신…전체 20% AI 앱 이재석 대표 “이커머스 생태계 도약…AI 일상화 지원”

[헤럴드경제=차민주 기자] 카페24는 이커머스 전용 애플리케이션 마켓 ‘카페24 스토어’의 누적 앱 다운로드 수가 100만회를 돌파했다고 20일 밝혔다.

카페24 스토어는 스마트폰 이용자가 모바일 앱마켓에서 앱을 내려받듯, 온라인 사업자가 최신 이커머스 기능을 즉시 쇼핑몰에 적용하도록 지원하는 앱마켓이다.

카페24 스토어는 지난 2018년 7월 출범한 뒤, 2020년 누적 앱 다운로드 수 10만회를 돌파했다. 이어 올해 100만회를 넘기면서, 2025년 상반기 카페24 스토어 총거래액은 전년 동기 대비 약 80% 증가했다. 최근 3년 상반기 기준 거래액 연평균 성장률 또한 약 76%에 달한다.

이 같은 성장세에는 카페24 스토어의 AI 기술 지원 서비스가 주효하게 작용했다고 카페24는 설명했다. 카페24에 따르면 기술 개발 관련 지식·인력이 없는 사업자도 카페24 스토어를 통해 AI 등 최신 기술을 바탕으로 자사 D2C(소비자 대상 직접 판매) 쇼핑몰 기능을 확장할 수 있다. 전체 앱 중 AI 기술이 적용된 앱은 약 20%에 달한다.

김재은 카페24 에코플랫폼그룹장은 “AI 기반 상품 추천이나 각종 모바일, 할인·프로모션, 실시간 데이터 연동 등 다양한 신규 기능이 많이 출시되면서 카페24 스토어 거래액이 성장했다”며 “특히 최근 AI 도구를 활용해 고도화된 기능을 빠르게 만들어 이커머스 사업자에게 공급할 수 있는 환경이 조성되고 개발 비용이 낮아지면서 시장에 새로 진입하는 파트너 개발사가 많아지는 상황”이라고 했다.

실제 언더웨어 브랜드 ‘베리시’는 채널코퍼레이션의 ‘채널톡’ 앱 내 AI 상담원 ‘ALF’ 기능을 활용해 효율성을 높였다. 카페24에 따르면 지난해 8월 기준 베리시의 한 달 치 고객 문의 5320건 중 2339건을 AI가 자동으로 해결했으며, 최근 ALF 활용 상담 해결률은 62.3%에 달한다

김지예 채널코퍼레이션 CSM 팀장은 “베리시는 대형 크리에이터 협업 행사에서 상담 횟수가 평소 대비 3배 이상 증가할 것으로 예상했는데, ALF를 도입해 이를 1.7배 수준으로 줄였다”며 “누구나 카페24 스토어에서 채널톡 앱을 내려받는 방식으로 간단히 AI 기술을 도입해 단순 문의로 인한 운영 부담을 줄이고, 구매 전환율도 끌어올릴 수 있다”고 설명했다.

카페24는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)·개발자 도구(SDK)·개발자 전용 포털·문서를 제공해 신규 개발사의 기술 생태계 진입을 촉진하겠단 방침이다. 최근 카페24 스토어의 카테고리별 앱 수는 기술 분야 앱 성장에 힘입어 전년 동기 대비 50% 이상 늘었다. 특히 ▷AI ▷데이터 분석 ▷고객관계관리(CRM) 카테고리 앱의 수가 증가했다.

이재석 카페24 대표는 “카페24 스토어의 성장은 국내 이커머스 생태계가 한 단계 도약하고 있음을 보여주는 신호다”라며 “AI가 일상화되는 시대를 맞아 모든 온라인 사업자가 첨단 기술의 주인공이 될 수 있도록 생태계를 더욱 확장하기 위한 지원을 이어가겠다”고 말했다.