– 21일 도 농업기술원 내 홍보관…유튜브 채널 활용 생중계도 실시

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도 농업기술원은 오는 21일 기술원 홍보관 미디어제작소에서 ‘2025 충남 농업인 라이브커머스 경진대회’를 개최한다고 20일 밝혔다.

오후 2시~5시까지 진행되는 이번 대회에는 도내 농업인을 대표하는 6개 팀이 참여해 실시간 판매 역량과 창의적인 마케팅 아이디어를 겨룬다.

우수 1개 팀은 농촌진흥청 주관 ‘스마트경영 혁신대회’에 도 대표로 출전한다.

경진대회에서 소개될 상품은 충남을 대표하는 농특산물인 연잎밥, 코끼리통마늘, 깐 밤, 배즙, 생강즙, 꽃차, 전통장 등이다.

참가자들은 농업기술원 공식 유튜브 채널을 통해 상품을 직접 소개하고, 소비자와 댓글로 실시간 소통을 진행한다.

현장에 참석하지 못하는 소비자와 농업 관계자들도 함께 참여할 수 있도록 대회 전 과정은 기술원 유튜브를 통해 생중계 할 예정이다.

기술원은 이번 대회의 목적을 ‘스마트경영 혁신대회’ 참가자 선발에 그치지 않고, 농업인의 라이브커머스 활용 능력을 높이는 데 중점을 뒀다.

이를 통해 농업인이 디지털 시대에 부합하는 새로운 판로 개척 역량을 확보하고, 지역 농산물의 경쟁력을 한층 강화하는 계기를 마련한다는 방침이다.

도 농업기술원 관계자는 “이번 대회는 단순한 경연이 아니라 농업인들이 온라인 판매 역량을 지속적으로 키워 나가는 출발점”이라며 “농업 혁신과 미래 세대를 위한 지속가능한 발전에 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.