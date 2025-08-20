[헤럴드경제=이상섭 기자] 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 20일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 새정부 경제성장전략 당정협의에서 기념 촬영을 하기 위해 김병기 더불어민주당 원내대표(왼쪽)의 손을 잡고 있다.


babtong@heraldcorp.com