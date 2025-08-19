[헤럴드경제=한지숙 기자] 이준석 개혁신당 대표가 ‘민생회복 소비쿠폰’으로 인한 물가 상승을 우려하며 정부가 추진 중인 2차 소비쿠폰 지급을 중단하라고 촉구했다.

19일 정치권에 따르면 이 대표는 전날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “한 번 오른 물가는 다시 내려오지 않는다”며 “정부는 예정된 2차 지급을 즉각 중단해야 한다”고 말했다.

이 대표는 “이른바 쿠폰 주도 성장의 치명적인 약점은 양극화”라며 “수요 변동성이 적은 업종의 자영업자들은 혜택을 보지 못하고, 대다수 서민은 박탈감만 느낄 수밖에 없다”라고 지적했다.

그러면서 “불을 끄려다 기름을 붓는 격”이라며, “정부는 경기 부양이 아니라 물가 부양책을 펴는 셈”이라고 비판했다.

정부의 전기요금 인상 추진에 대해서도 “AI 전쟁에서 전기는 곧 총알인데, 정부는 총알 값을 올리면서 전투에서 승리하겠다고 외친다”고 정부의 모순된 태도를 꼬집었다.

한편 행정안전부에 따르면 2차 소비쿠폰은 소득 상위 10%를 제외한 국민 90%에게 1인당 10만원씩 지급될 예정이다. 기준은 ‘중위소득 210%’로, 1인 가구 월 소득 502만원, 2인 가구 825만원, 3인 가구 1055만원, 4인 가구 1280만원을 넘으면 대상에서 제외된다.

또한 재산세 과세표준 합산 12억원 이상 보유자나 연 금융소득 2000만원 이상인 고액 자산가도 제외, 고령층 1인 가구·맞벌이 가정 등에는 특례 기준이 적용된다.