한국관광공사, K-치어리더 여행패키지

[헤럴드경제=함영훈 기자] 대만 프로야구에 스카우트된 치어리더 이다혜씨가 대만 진출 2년 만에 정상급 인기를 누리더니, 현지 관광객들을 잔뜩 데리고 모국에 금의환향했다.

19일 한국관광공사(사장직무대행 서영충)에 따르면, 관광공사는 대만에서 큰 인기를 얻고 있는 한국 치어리더 이다혜와 동행하는 특별한 전북여행 상품을 출시했고, 이에 대만 관광객 150여 명 경쟁끝해 한국행에 성공했다.

현재 대만에서 활동하는 이다혜는 해외 진출 1호 치어리더로 대만 현지에서 가수로 데뷔, 유튜브 인기 크리에이터 1위에 오르는 등 폭넓은 사랑을 받고 있다.

관광공사는 이다혜의 고향인 전북 전주를 함께 여행하는 상품을 기획했고, 대만 내 한국상품 최다 판매 여행사인 ‘콜라투어’를 통해 완판을 기록했다.

지난 18일, 대만 관광객 150여 명은 이다혜와 함께 전주비빔밥 만들기 체험을 시작으로 한복을 입고 전주한옥마을을 산책하고 보물찾기 미션을 수행하는 등 다양한 프로그램을 통해 여행을 즐겼다.

또한, 완주 대승한지마을에서 열린 팬미팅 행사에서는 야구 응원 동작 배우기, 한국 전통놀이 체험 등 다채로운 이벤트가 마련됐다.

이날 전라북도는 이다혜 치어리더를 전북관광명예홍보대사로 임명했다.

호수영 타이베이지사장은 “이번 여행상품을 계기로 대만 방한시장에서 국내 지방관광 매력을 확실하게 각인시켰다”라며 “각 지역의 관광매력에 특화 콘텐츠를 결합하여 다양한 여행상품을 선보일 것”이라고 밝혔다.

올해 한국관광공사가 처음으로 시도한 K-치어리더 테마 지방여행상품은 2026년에도 계속된다.

지난 7월 이아영 치어리더와 선보였던 ESG 부산여행상품에 이어 이번 이다혜 치어리더와 함께한 전북여행상품에 대한 호응에 힘입어 내년에는 치어리더와 함께하는 미식여행 상품을 내놓을 계획이다.