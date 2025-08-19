- 글로벌 R&D 협력허브 출범

김승준(오른쪽부터) GIST 교수, 김경중 교수, 홍진혁 교수, 다니엘라 루스(왼쪽 원안) MIT 교수.[GIST 제공]
김승준(오른쪽부터) GIST 교수, 김경중 교수, 홍진혁 교수, 다니엘라 루스(왼쪽 원안) MIT 교수.[GIST 제공]

[헤럴드경제=구본혁 기자] 광주과학기술원(GIST철)은 AI융합학과 김승준 교수 연구팀이 과학기술정보통신부와 한국연구재단이 주관하는 ‘해외우수연구기관 협력허브 구축사업’ 주관기관으로 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

연구팀은 2030년까지 6년간 총 77억 원을 지원받아 ‘GIST-MIT 인간중심 피지컬(Physical) AI 상호작용 연구센터’를 설립·운영할 계획이다. 해외 연구책임자로 매사추세츠 공과대학교(MIT) 컴퓨터과학·인공지능연구소(CSAIL) 소장 다니엘라 루스 교수가 참여한다.

루스 교수는 세계적인 로봇공학 권위자로, 2024년 출간된 첫 대중서 ‘천재 로봇공학자 다니엘라 루스의 MIT 로봇 수업’이 최근 국내에 번역·소개되면서 대중에게도 널리 알려졌다.

국내에서는 김승준 교수(총괄)를 중심으로 ▷홍진혁 교수(GIST, 로봇·접근성) ▷김경중 교수(GIST, 강화학습·촉각 로봇) ▷송영민 교수(한국과학기술원(KAIST), 광전자·피지컬 AI 센서), ▷이경택 본부장(한국전자기술연구원(KETI), 엣지 컴퓨팅·실감 미디어) 등 각 분야의 최고 전문가들이 함께한다.

GIST와 MIT는 이번에 설립될 연구센터를 통해 ‘인간중심 AI’ 구현을 목표로, 실감 상호작용·포용성·이해 가능성을 갖춘 피지컬 AI 기술을 개발한다. 이를 위해 두 대학은 인간–컴퓨터 상호작용(HCI) 기술과 확장현실(XR) 활용 기술을 공동으로 연구할 예정이다.

GIST-MIT ‘인간중심 Physical AI 상호작용 연구센터’ 개요도.[GIST 제공]
GIST-MIT ‘인간중심 Physical AI 상호작용 연구센터’ 개요도.[GIST 제공]

피지컬 AI는 단순히 가상 환경에 머무르지 않고 현실의 물리적 세계와 직접 상호작용하는 차세대 인공지능 기술을 뜻한다. 센서, 로봇, 자율주행차, 스마트 제조 설비 등 물리적 장치와 AI를 결합해 사람과 기계가 자연스럽게 협력할 수 있는 환경을 구현하는 것이 핵심이다.

휴머노이드 로봇·자율주행차·스마트 팩토리 등 다양한 첨단 기술과 융합될 수 있으며, 의료·교육·산업·서비스 전반에 폭넓게 적용 가능한 미래 혁신 기술로 주목받고 있다.

연구팀은 앞서 ‘GIST-MIT 국제공동연구’를 통해 축적해 온 MIT와의 협력 경험과 참여기관의 전문성을 결합해 원천기술 개발부터 실용화까지 전 주기적 연구를 수행한다. 아울러 인력 교류를 강화해 국제 연구협력 허브 역할도 확대할 계획이다.

김승준 교수는 HCI·XR·AI 융합연구 전문가로, 가상현실 인터페이스, 자율주행차, 생성형 AI 기반 실-가상 환경 구축 등 미래 컴퓨팅 환경에서 피지컬 AI와의 상호작용 기술 개발을 다수 이끌어 왔다.

김승준 교수는 “지난 5년간 GIST–MIT 공동연구를 통해 쌓아 온 국제협력 네트워크와 경험을 바탕으로 세계 최고 수준의 연구 성과를 창출하겠다”며 “연구 인력 간 활발한 교류를 통해 차세대 글로벌 AI 인재 양성에도 앞장서겠다”고 포부를 밝혔다.

GIST는 이번 사업을 계기로 ▷MIT CSAIL과의 공동연구 확대 ▷북미·유럽·아시아 주요 대학과의 다자간 HCI+AI 연구협력 네트워크 구축 ▷대학 간 양방향 인력 교류 ▷피지컬 AI 분야 국제 워크숍 개최 ▷산학협력을 통한 기술 실용화 가속화 등을 추진할 계획이다.


nbgkoo@heraldcorp.com