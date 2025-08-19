다음달 5일 갤버즈3 FE 전 세계 순차 출시 해외 시장서 149달러…국내는 10만원 후반대 책정

[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 20만원이 채 안 되는 돈으로 AI(인공지능) 및 풍부한 프리미엄 사운드 경험을 즐길 수 있는 완전무선이어폰(TWS)를 공개했다.

삼성전자는 다음달 5일 ‘갤럭시 버즈3 FE’를 출시한다고 19일 밝혔다.

미국, 유럽 시장에 우선 출시하며, 이후 전 세계에 순차 출시한다. 한국에도 9월 중 출시할 예정이다. 해외 출시가는 약 149달러(한화 약 20만원)며, 국내 출시가는 이보다 저렴한 10만원 후반대로 예상된다. 색상은 블랙과 그레이 2가지다.

새롭게 출시되는 갤럭시 버즈3 FE는 기존 갤럭시 버즈3 시리즈의 사용자 경험을 잇는 제품이다. 모던한 블레이드(Blade) 디자인, 향상된 오디오 성능, 갤럭시 AI 기능을 지원한다.

갤럭시 버즈3 FE는 저음은 깊게 고음은 더욱 선명하게 구현해 풍부한 소리를 제공한다. 향상된 ‘액티브 노이즈 캔슬링’(Active Noise Cancelling) 기능을 지원해 주변 소음을 줄여 더욱 몰입감 있는 청취 경험을 제공한다.

또 최적화된 마이크 위치를 통해 수음 품질을 높였고, 정교한 머신 러닝 모델을 기반으로 사용자의 목소리를 상대방에게 더욱 선명하게 전달해 우수한 통화 환경을 지원한다.

뿐만 아니라 갤럭시 버즈3 FE는 AI를 통한 다양한 기능도 지원한다. 사용자가 ‘헤이 구글’과 같은 명령어를 말하거나 블레이드를 길게 눌러 손쉽게 제미나이를 호출할 수 있고, 스마트폰을 꺼내지 않고도 제미나이와 대화해 일정, 메시지 등 확인이 가능하다.

갤럭시 버즈3 시리즈가 지원하는 음성 통역 기능도 지원한다. 사용자는 갤럭시 스마트폰과 연결한 후 통역 앱의 ‘듣기 모드’ 기능을 실행해 외국어로 진행하는 강의를 사용자의 언어로 실시간으로 들을 수 있다. ‘대화 모드’를 사용하면 외국인과 대화하는 상황에서도 유용하게 활용할 수 있다.

이외에도 갤럭시 버즈3 FE는 직관적인 조작 방식을 적용해 사용자 편의성을 높였다. 사용자는 블레이드를 위아래로 쓸거나 손가락으로 집는 등의 간단한 동작을 통해 볼륨 조절을 비롯한 다양한 기능을 쉽게 사용할 수 있다.

또 케이스의 페어링 버튼을 이용해 스마트폰, 태블릿, PC 등 여러 갤럭시 기기와 쉽게 연결할 수 있다. 갤럭시 제품 간 갤럭시 버즈3 FE 연결을 자동으로 전환하는 ‘오토 스위치’(Auto Switch) 기능을 통해 끊김없는 사운드 경험도 할 수 있다.