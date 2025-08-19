‘엔비디아 DLSS 4’ 등 엔비디아 RTX 기술 탑재 ‘엔비디아 게임스컴’ 참여…테크 트레일러 공개

[헤럴드경제=차민주 기자] 엔씨소프트의 최신 게임이 엔비디아의 최첨단 혁신 그래픽 기술로 무장한다.

엔씨소프트는 자사 신작 ‘신더시티’가 엔비디아의 최신 RTX 플래그십 타이틀로 발표됐다고 19일 밝혔다.

이에 따라 엔씨소프트는 신더시티에 ▷엔비디아 DLSS 4 멀티 프레임 생성(Multi Frame Generation) & 레이 리컨스트럭션(Ray Reconstruction) ▷엔비디아 리플렉스(NVIDIA Reflex) 등 그래픽 기술을 적용한다. 이후 신더시티를 엔비디아의 클라우드 게임 서비스 ‘지포스 나우(GeForce NOW)’에 출시할 예정이다.

신더시티는 엔씨소프트의 개발 스튜디오 ‘빅파이어 게임즈’가 개발 중인 ‘다중접속(MMO) 택티컬 슈터(Tactical Shooter)’ 장르 신작이다. 2026년 론칭을 목표로 개발 중이다.

케이타 이다(Keita Iida) 엔비디아 개발자 협력 부문 부사장은 “엔비디아의 DLSS 4 멀티 프레임 생성 기술을 신더시티에 적용하는 등 엔씨소프트와 최고의 게임 성능을 구현하기 위한 협업을 진행하게 됐다”며 “신더시티는 지포스 RTX 50 시리즈의 강력한 기술력을 기반으로 눈부신 비주얼을 선사할 것”이라고 했다.

배재현 빅파이어 게임즈 대표는 “게임 개발 분야에서 혁신을 선도하고 있는 엔비디아와 협업하게 돼 기쁘다”며 “기술 제휴를 통해 신더시티의 완성도를 더욱 높이고 차별화된 플레이 경험이 가능하도록 개발하겠다”고 했다.

한편 엔씨소프트는 독일 쾰른에서 19일(현지 기준) 열리는 ‘엔비디아 게임스컴(NVIDIA Gamescom)’ 행사에 참여한다. 엔비디아 최신 RTX 기술이 적용된 신더시티 테크 트레일러 영상을 공개하고, 프롤로그를 플레이할 수 있는 시연 부스를 운영할 계획이다.