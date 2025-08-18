의약품 대표, 병원 이사장 등 무더기 기소 수십억원대 리베이트 제공하고 받아 ‘유령법인’ 주주로 등록해 배당금 주기도

[헤럴드경제=이영기 기자] 자사 의약품을 납품하는 대가로 병원 이사장과 그 가족들에게 수십억원 규모의 리베이트를 제공한 사건이 법의 심판을 받게 됐다. 의약품 도매상 대표는 유령법인을 세우고 이 회사를 통해 병원 고위 관계자들에게 막대한 금전적 이익을 제공했다.

서울서부지검 식품의약범죄조사부는 지난 8일 의약품 도매상 대표 A씨와 대학병원 이사장 B씨, 의료법인 이사장 C씨 등 8명을 ▷배임수·증재 ▷의료법위반·약사법위반 ▷입찰방해 ▷범죄수익은닉규제법위반 등으로 불구속 기소했다고 18일 밝혔다.

A씨는 지난 2019년부터 2024년까지 유령법인을 세워 전방위적으로 리베이트한 혐의를 받는다. 그는 유령법인을 통해 종합병원 3곳에 의약품을 공급하고 대학병원 이사장 B씨와 그 가족에게 50억원 상당의 리베이트를 제공했다.

금전적 이익을 제공하는 방식은 다양했다. ▷이사장 가족을 유령법인의 직원으로 허위로 올려 급여 제공하고 ▷법인카드 및 법인 명의 골프장 회원권 등을 이사장 가족이 사적으로 쓰도록 했다. 이런 방식으로 약 16억원에 달하는 특혜를 제공했다.

더불어 A씨는 병원 이사장의 가족이 유령법인의 지분을 취득한 후 배당금 명목으로 총 34억원을 가져갈 수 있게 했다.

검찰은 이 인물이 또 다른 대학병원 이사장과 명예 이사장에게도 7억원 상당을 리베이트한 사실을 밝혀냈다. 해당 대학병원 이사장은 A씨뿐만 아니라 다른 의약품 도매상 2명으로부터도 약 12억5000만원의 리베이트를 받은 것으로 알려졌다.

검찰은 제약회사 리베이트 제보를 받은 후 지난 2023년 12월 수사에 착수했다. 올해 1월과 4월 회사와 각종 대학병원·의료법인 등을 압수수색을 벌였다. 검찰은 수사 과정에서 페이퍼컴퍼니 등을 활용한 신종 리베이트 방식을 밝혀냈다.

서울서부지검 관계자는 “의료 서비스 품질 및 건강보험 재정을 위협하는 리베이트 등 의료범죄에 엄정 대응하겠다”며 “리베이트로 취득한 범죄수익을 철저히 환수하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.