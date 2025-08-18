[헤럴드경제=권제인 기자] “6개월 만에 9200만원 벌었다, 대박!”

SK텔레콤이 올해에도 이동통신 3사 중 압도적인 ‘월급 1등’을 차지했다. 상반기에만 직원 1인당 평균 9000만원을 지급해, 단순 계산 시 한해 연봉이 1억8000만원에 달한다. 지난해 통신 3사 중 유일하게 영업이익이 상승하면서 대표이사와 직원 연봉 모두 올라간 것으로 풀이된다.

18일 이동통신 3사의 사업보고서에 따르면 지난 상반기 SKT의 평균 급여는 9200만원으로 집계됐다. LG유플러스와 KT는 각각 6300만원, 5600만원으로 그 뒤를 이었다.

대표이사 연봉도 큰 차이를 보였다. 유영상 SKT 대표이사는 상반기에만 26억3600만원을 수령한 반면, 김영섭 KT 대표이사와 홍범식 LG유플러스 대표이사는 각각 14억3700만원, 7억1400만원에 그쳤다.

SKT의 높은 연봉은 지난해 통신 3사 중 유일하게 호실적을 거뒀기 때문으로 풀이된다. SKT의 지난해 영업이익은 1조8234억원으로 전년 대비 4% 증가한 반면, KT와 LG유플러스는 각각 50.9%, 13.5% 감소했다. 상반기 보수는 전년 실적을 반영해, 지난 4월 ‘유심(USIM) 해킹 사고’의 여파는 아직 포함되지 않았다.

SKT는 유 대표에게 18억2000만원의 상여를 지급하며 “지난해 ‘통신과 인공지능(AI)’ 영역에 집중하며 유·무선 통신과 AI 전 사업 영역이 고른 성장을 보였고, ‘글로벌 AI 컴퍼니’로의 도약을 위한 토대를 마련했다”고 설명했다.

SKT는 높은 연봉과 뛰어난 복지로 취업준비생들이 선호하고 있는 직장이다. 삼성전자(상반기 기준 6000만원)보다도 평균 급여가 더 높고, ‘해피 프라이데이’ 제도를 통해 한 달 중 둘째·넷째 주 금요일은 전사 휴무다.

이 때문에 신입 채용에서도 다른 대기업 대비 높은 조건을 제시하고 있다. 지난해 신입사원 공개채용에서 ‘2024년 졸업 혹은 2025년 2월 졸업 예정자’만 지원할 수 있도록 졸업 연도에 제한을 뒀다. 삼성전자나 다른 통신사 등에서는 내걸지 않는 특이 조건이다.

SKT 관계자는 “신입 사원을 채용하는 전형 취지에 맞춰 직무 경험을 쌓기 어려운 취준생들에게 보다 많은 기회를 제공하고 이들의 발전 가능성에 주목하기 위해 해당 조건을 마련했다” 말했다.