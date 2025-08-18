국힘 실무자들과 자료 제출 협의 진행 “특검 수사관, 오늘 집행하러 온다고 해” 국힘, 특검·법원 이어 당사 의총 예고

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 18일 국민의힘 당원 명부에 대한 압수수색 영장 재집행에 나섰다. 앞서 “국민의힘 당원 전체를 잠재적 범죄자로 취급하는 반인권적 야당 탄압 압수수색”이라 반발한 국민의힘 지도부는 중앙당사에서 비상 의원총회를 예고했다.

국민의힘에 따르면 특검팀은 이날 오후 2시45분쯤 국회 본청에 위치한 국민의힘 사무실을 찾아 자료 제출 협의를 진행 중이다. 이번 협의는 지난 13일 1차 영장 집행 이후 국민의힘 요청에 따라 이뤄진 것이다. 당직자 출신인 서지영 국민의힘 의원은 국회에서 기자들과 만나 “오늘 국회에 오신 분들은 수사관 한 분과 엔지니어 두 분”이라며 “(1차 집행 당시) 당사에서 철수하시면서 월요일(18일) 다시 시간을 협의해서 어떤 방식으로 우리 당원 명부를 필요로 하는지, 그런 부분에 대해 우리가 설명을 듣겠다고 했던 것”이라고 설명했다.

또 서 의원은 “현재는 추가적인 설명이 없고 여러 가지 논의하는 과정에서 (특검이) 본인들도 추가적으로 확인해야 하는 상황이 있다고 해서 특검 측이 확인하는 상황”이라며 “특검 수사관은 오늘 (영장을) 집행하러 온다고 했다”고 말했다.

국민의힘은 당원 명부에 대한 압수수색 영장 집행에는 응하지 않겠다는 기존 방침을 재확인했다. 곽규택 수석대변인은 앞서 국회에서 기자들과 만나 “지난번과 변동이 없다면 특검에서 주장하는 압수수색 영장 집행이라고 하는 것은 500만명 당원 데이터 전체를 확인하는 절차를 거칠 수밖에 없기 때문에 국민의힘으로선 데이터 제공 압수수색에 응할 수 없다”고 말했다.

송언석 비상대책위원장 겸 원내대표, 정점식 사무총장을 비롯한 국민의힘 지도부는 이날 앞서 서울 종로구 김건희 특검팀 사무실과 서초구 서울중앙지방법원에서 이번 압수수색을 비판하는 비상 의원총회를 각각 열기 위해 자리를 비운 상태다. 국민의힘은 국회 앞 중앙당사에서 의원총회를 이어갈 방침이다.

송 위원장은 이날 비상 의총에서 “500만에 이르는 국힘 당원 전체 명부를 압수수색으로 털겠다는 것은 국힘 당원 전체를 잠재적 범죄자로 본다는 것”이라며 “야당을 범죄자 집단으로 몰아가는 민중기 특검이야말로 수사를 빙자해 범죄를 저지르는 것”이라고 비판했다.

한편 특검은 국민의힘 당원 명부를 확보해 통일교 관계자들의 국민의힘 집단 가입 여부를 파악하려는 것으로 알려졌다. 앞서 특검은 윤석열 정부 출범 전후 ‘건진법사’로 알려진 전성배씨의 통일교 이권 청탁 의혹 및 당내 선거 개입 의혹 등을 수사해 왔다. 특검의 압수수색 영장 기한은 오는 20일까지다.

특검의 1차 영장 집행은 당 지도부와 의원·당직자의 반발에 부딪혀 14시간여 만에 무산됐다. 특검은 당시 국민의힘과 협의해 통일교 교인 명단 중 20명을 국민의힘 당원 명부와 대조했으나, 그중 국민의힘 당원으로 가입한 사람은 없는 것으로 나타났다.