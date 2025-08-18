국힘 지도부 현장 의총…“수사 빙자해 범죄”

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 18일 국민의힘 당원 명부에 대한 압수수색 영장 재집행에 나섰다. 곽규택 국민의힘 수석대변인은 “영장을 집행하려 온 의도라면 지난번과 상황이 달라지지 않았기 때문에 국민의힘으로선 영장 집행에 응할 수 없다”고 말했다.

국민의힘에 따르면 특검팀은 이날 오후 2시45분쯤 국회 본청에 위치한 국민의힘 사무실을 찾아 자료 제출 협의를 진행 중이다. 곽 수석대변인은 “당의 실무자들이 설명을 듣고 있다”며 “특검에서 담당 파견 검사는 오지 않았고, 수사관 세 명이 와서 설명을 하고 있는 중”이라고 말했다.

곽 수석대변인은 “오늘 온 취지가 영장을 집행하러 온 것인지, 설명하러 온 것인지 조금 불명확하다”면서도 “(수사관들이) 영장을 갖고 왔다”고 말했다. 그러면서 “지난번과 변동이 없다면 특검에서 주장하는 압수수색 영장 집행이라고 하는 것은 500만명 당원 데이터 전체를 확인하는 절차를 거칠 수밖에 없기 때문에 국민의힘으로선 데이터 제공 압수수색에 응할 수 없다”고 기존 입장을 재확인했다.

송언석 비상대책위원장 겸 원내대표, 정점식 사무총장을 비롯한 국민의힘 지도부는 이날 앞서 서울 종로구 김건희 특검팀 사무실에서 압수수색을 비판하는 비상 의원총회를 열기 위해 자리를 비운 상태다.

송 위원장은 비상 의총에서 “500만에 이르는 국힘 당원 전체 명부를 압수수색으로 털겠다는 것은 국힘 당원 전체를 잠재적 범죄자로 본다는 것”이라며 “야당을 범죄자 집단으로 몰아가는 민중기 특검이야말로 수사를 빙자해 범죄를 저지르는 것”이라고 비판했다.