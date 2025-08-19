㈜제이피프로페셔널의 퍼스널 케어 전문 브랜드 아도르(LADOR)가 주력 제품인 ‘퍼퓸 헤어 오일’의 새로운 캠페인 영상을 공개하며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.

아도르는 그동안 퍼스널 케어 전문 브랜드로서 많은 소비자들에게 높은 신뢰도를 바탕으로 다양한 제품들을 제공해왔다. 아도르가 새롭게 선보이는 이번 캠페인은 스테디셀러인 퍼퓸 헤어 오일의 신규 캠페인으로, 기능적인 부분뿐만 아닌 ‘좋은 향기가 스쳐 지나가는 순간’이라는 향에 대한 강렬한 이미지를 담고 있어 더욱 주목받고 있다.

공개된 영상에서는 모델 홍태준이 숨을 들이쉬는 장면을 통해 향기를 시각화하며, 향이 남긴 여운을 은유적으로 표현한다. 여기에 “돌아보게 만드는 향기”라는 메시지가 더해져, 아도르만의 고유한 감성과 브랜드 아이덴티티를 강렬하게 전달한다.

아도르 관계자는 “이번 영상에서 모델 홍태준과 배우 윤이재가 가진 깨끗하고 긍정적인 이미지가 아도르가 추구하는 건강한 아름다움과 조화를 이루며, 소비자들에게 더욱 높은 신뢰감을 줄 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.

캠페인에 등장한 ‘퍼퓸 헤어 오일’은 머릿결 케어는 물론, 라피타, 히노키, 오스만투스, 아워리프 등 4가지 향으로 구성되어 소비자들에게 오랜 시간 사랑받아온 아도르의 베스트셀러이다. 특히 향수 대용으로 사용할 수 있을 만큼 종류에 따라 매력적인 향기와 뛰어난 지속력이 특징이다.

한편, 이번 캠페인은 아도르 공식 홈페이지와 전국 올리브영 오프라인 매장 및 서울 전역 오프라인 옥외 광고로도 만나볼 수 있다.