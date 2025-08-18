“내 편 무죄, 네 편 유죄…부당 집행 손 떼라” 압색 영장 기한 20일…全 당 차원 총력 대응 당권주자들도 ‘1인 농성·피켓 시위’ 등 반발

[헤럴드경제=김진·김해솔 기자] 국민의힘이 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀의 중앙당사 압수수색 재시도 가능성을 놓고 18일 ‘비상 대기’에 돌입했다. 특검이 이르면 이날 압수수색 영장을 재집행할 것이란 관측이 나오는 가운데 국민의힘은 “국민의힘 당원 전체를 잠재적 범죄자로 취급하는 반인권적 야당 탄압 압수수색에는 일절 협조할 수 없다”며 총력전을 예고했다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 오전 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 비대위 회의를 열고 “특검이 또다시 압수수색 영장을 들고 이곳 중앙당사로 들이닥칠 것으로 예상된다”며 협조하지 않겠다는 방침을 재확인했다. 송 위원장은 “당원의 이름, 주민등록번호, 전화번호뿐 아니라 심지어 계좌번호까지 담겨있는 500만 당원들의 핵심 개인정보를 탈취하겠다는 개인정보 강탈이자 야당 사찰, 국민 사찰에 협조할 수 없다는 얘기”라고 강조했다. 그러면서 “이재명 대통령이 말하는 국민 통합은 ‘내 편 사면, 네 편 수사’, ‘내 편 무죄, 네 편 유죄’와 다르지 않다”며 “야당을 탄압하고 배제하는 가짜 통합, 끼리끼리 그들만의 통합에 지나지 않는다”고 말했다.

국민의힘 지도부는 앞서 소속 의원들에게 서울 종로구 광화문의 민중기 특검팀 사무실, 압수수색 영장을 발부한 서울중앙지방법원 앞에서 각각 개최되는 비상 의원총회 일정에 참석할 것을 공지했다. 송 위원장은 “특검은 500만 당원의 개인정보 무단 강탈 행위를 즉각 포기하고 부당한 영장 집행에서 당장 손을 뗄 것을 촉구한다”며 “이재명 정권도 특검을 정권의 행동대장으로 부려 먹지 말고 야당 탄압, 정치 보복을 즉각 중단할 것을 다시 한번 촉구한다”고 말했다.

국민의힘 당원 명부를 겨냥한 특검의 압수수색 영장 집행은 지난 13일 처음 실시됐으나, 송 위원장을 비롯한 당 지도부와 의원·당직자의 반발에 부딪혀 무산됐다. 특검은 당원 명부를 확보해 통일교 관계자들의 국민의힘 집단 가입 여부를 파악하려 한 것으로 알려졌다. 앞서 특검은 윤석열 정부 출범 전후 ‘건진법사’로 알려진 전성배씨의 통일교 이권 청탁 의혹 및 당내 선거 개입 의혹 등을 수사해 왔다. 특검의 압수수색 영장 기한은 오는 20일까지다.

특검은 1차 영장 집행 당시 국민의힘과 협의해 통일교 교인 명단 중 20명을 국민의힘 당원 명부와 대조했으나, 그중 국민의힘 당원으로 가입한 사람은 없는 것으로 나타났다. 당시 박성훈 수석대변인은 “이것만 보더라도 특검이 요청하는 500만 국민의힘 당원들의 명부 전체를 달라는 것이 얼마나 부적절한지 알 수 있다”고 했다.

국민의힘 당권주자들도 특검의 압수수색에 반발하고 있다. 일명 ‘반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)’ 진영의 김문수 당대표 후보는 이날로 엿새째 중앙당사 1층에서 농성을 진행 중이다. 장동혁 당대표 후보는 앞서 특검팀과 서울중앙지법 앞에서 1인 피켓 시위를 진행했다.

‘찬탄(탄핵 찬성)’ 진영의 안철수 당대표 후보는 전날 TV토론회에서 “내일 특검이 다시 온다면 8·15 광복절 경축식 때처럼 온몸을 던져 막겠다”고 했다. 조경태 당대표 후보는 “500만 당원 명부를 당연히 지켜야 하지만, 범죄 혐의가 뚜렷하게 드러나는 부분은 적극 임해야 한다”고 했다.