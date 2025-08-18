[헤럴드경제=최원혁 기자] 극우 성향 게시글들을 SNS에 올린 양궁 국가대표 장채환(33·사상구청)이 논란이 일자 “악의는 없었다”며 사과했다.

장채환은 17일 SNS를 통해 “저 때문에 대한양궁협회와 국가대표팀, 소속팀이 여론의 뭇매를 맞는 게 너무 죄송스럽고 송구스럽다”며 “무대응으로 있기엔 제가 너무 한심해 이렇게나마 글을 쓴다”고 밝혔다.

장채환은 “고향이 전남이라 중도좌파 성향을 갖고 있었다. 그런데 윤석열 (전) 대통령께서 12·3 계엄령을 내리셨을 때 왜 지금 이 시대에 계엄령을 내렸는지 의문을 갖고 찾아봤고 자유 대한민국의 미래를 위해선 보수우파 입장에서 목소리를 내는 게 옳다고 판단했다”고 말했다.

그러면서 “개인 SNS 스토리에 주변 지인들에게 현 상황을 알리고 싶은 마음에 부정선거 정황과 보수적 내용을 게시했다”고 해명했다.

또 “멸공이라는 단어는 군필자라면 다 아는 피아식별띠에 적힌 표현이고, ‘CCP OUT’은 중국 공산당 세력이 물러나길 바라는 의미였을 뿐”이라고 덧붙였다. CCP는 중국 공산당의 약칭이다.

논란이 된 지역 비하성 게시물에 대해서도 “전라도를 비하한 게 아니라 내 고향으로서 선거철만 되면 욕을 먹는 게 싫어서 안타까운 마음에 쓴 것”이라며 “악의는 없었다. 나 때문에 화가 나신 분들이 있다면 죄송하다”고 밝혔다.

장채환은 “저는 1군 국가대표가 아닌 2군이라 공인이 아니라고 생각했다”고 밝히며 문제가 된 게시물은 모두 삭제하고 계정을 비공개로 전환했다.

앞서 장채환은 지난 6월 치러진 대통령 선거 전후로 자신의 SNS에 정치 관련 게시물을 여러 건 올렸다.

한 게시물에서는 이재명 대통령의 당선 확정을 알리는 이미지를 올리며 “중국=사전투표 조작=전라도=선관위. 대환장 콜라보 결과. 우리 북한 어서오고~ 우리 중국은 셰셰. 주한미군 가지마요…”라는 글을 적었다.

또 투표소 안내물을 배경으로 손등에 기표 도장을 두 차례 찍은 사진을 올리면서 “투표는 본투표 노주작. 비정상을 정상으로. 공산 세력을 막자. 멸공”이라고 쓰기도 했다.

대한체육회 국가대표 운영 규정 제15조에는 ‘국가대표는 대한민국을 대표하는 사람으로서 품위를 손상하는 행위를 삼가야 한다’는 품위 유지 의무가 명시돼 있다.

장채환은 지난 3월 국가대표 선발전에서 올해 국가대표로 뽑혔으나 최종 평가전에서 4위 안에 들지 못해 세계선수권 등 주요 국제대회에는 출전하지 못한다.

한편 대한양궁협회 관계자는 이번 논란과 관련해 “선수와 소통하고 있으며 국가대표 선수들에게 SNS 사용과 관련해 주의를 줬다”고 밝혔다.