[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국에서 보디빌더들 사이에서 모유가 근육을 만드는데 효과적이라는 소문이 나며 모유 거래가 늘어나고 있다.

최근 영국 매체 더 미러에 따르면, 최근 둘째 아이를 낳은 맥켄지 스텔리(23·여)는 사람들에게 모유를 팔고 있다.

그는 출산 후 모유가 풍부하게 나오자 중개기관을 통해 모유를 산모들에게 기부했고 페이스북에도 모유 기부에 관한 글을 적었다. 그러자 한 보디빌더가 근육을 만들기 위해 모유를 구하고 있다고 연락해 왔고, 이에 모유를 팔기 시작했다.

이는 적지 않은 돈벌이가 됐다. 스텔리는 모유를 1온스당 5달러(약 7000원)에 팔아 한 달에 3500달러(약 480만원)를 벌었다고 한다.

스텔리는 “롤스로이스를 타고 모유를 받으러 오는 고객들을 봤다. 보디빌더들에게는 더 높은 가격을 청구한다”면서 “그들에게 모유는 생존품이 아닌 단백질 섭취량을 늘리기 위한 수단일 뿐이기 때문”이라고 말했다.

그러면서 “모유를 풍부하게 짜내는 것도 생각보다 쉽지 않은 일이다. 유관이 막히지 않도록 규칙적인 생활을 해야한다”면서 “또 모유 재고 관리를 위해 냉장고도 하나 더 샀다”고 말했다.

당초 미국에서는 산모들 사이에 아이를 위한 모유 기부 혹은 거래가 있어 왔다. 그러나 얼마 전부터 모유가 면역력을 높이는 ‘수퍼 푸드’라는 인식이 퍼지며 SNS를 통해 거래가 늘어났다. SNS에서는 보디빌더가 “영양소로 꽉 차있고, 단백질이 가득하다”라며 모유를 ‘고급 단백질 보충제’로 섭취하는 영상을 쉽게 찾아볼 수 있다.

조지아주의 한 간호사도 지난 5월부터 페이스북에서 모유를 판매해 몇 달 만에 3500온스(약 100㎏)를 팔았다.

또 다른 모유 판매자는 10개월 동안 약 1470만원을 벌었다. 그의 주요 고객은 보디빌더라고 한다.

2015년 영국 왕립의학 저널은 모유를 ‘수퍼 푸드’라고 표현하며 회복 촉진, 근육 강화, 면역체계 지원 등의 효능이 있다고 주장했다. 실제 모유에는 면역 체계 강화, 신체 발달에 필요한 비타민 A·D, 칼슘 등의 영양소와 면역 성분을 다량 함유하고 있으나, 성인이 모유를 섭취했을 때 건강에 긍정적인 영향을 미친다는 의학적 근거는 없다.