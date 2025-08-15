[헤럴드경제=장연주 기자] 한국을 방문중인 모델 겸 사업가 킴 카다시안이 광복절에 태극기 사진을 올렸다.

킴 카다시안은 15일 인스타그램에 한국의 고궁, 길을 가며 찍은 건물 등 서울의 풍경이 담긴 사진을 올렸다. 여기에는 길가에 게양된 태극기 사진도 포함돼 눈길을 끌었다.

킴 카다시안은 최근 사업차 한국에 머물고 있는 것으로 알려졌다.

카사디안이 광복절 당일 태극기 사진을 올리자, 누리꾼들은 “광복절인 줄 알고 올린 걸까”, “역시 ‘김씨’”, “어디 김씨라고요?”, “혹시 진짜 김해 김씨?”, “한국계인 줄 알았다”, “킴 카다시안도 김씨다” 등의 반응을 보였다.

한편, 킴 카다시안은 지난 2000년 프로듀서 데이먼 토마스과 결혼 후 3년 만에 파경을 맞았다. 2011년에는 농구선수 크리스 험프리스와 재혼했으나 72일 만에 헤어졌으며 지난 2014년 칸예 웨스트와 결혼했다가 7년 만인 2021년 이혼했다. 현재 슬하에 2남2녀를 두고 있다.