K-콘텐츠 인기로 더욱 거세진 K-웨이브 관광객 증가 넘어 고용 창출 효과로까지 확산 콘텐츠 흥행→지역사회 발전 기여 검증

[헤럴드경제=손미정 기자] ‘K-콘텐츠’ 흥행에 따른 효과가 문화 산업을 넘어 타 산업까지 전방위적으로 확산하고 있다. 관광 산업은 물론이고 관련 고용창출로까지 이어지며 경제 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 분석이다. 글로벌 온라인동영상서비스(OTT)들은 전세계적인 ‘K-웨이브’의 인기에 동참하며, 지역사회 발전까지 이끌어내는 ‘윈-윈(win-win) 효과’ 창출까지 관심을 기울이는 분위기다.

최근 한국 산업 전반에 가장 큰 영향을 미치고 있는 콘텐츠는 단연 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)다. 지난 6월 20일 공개된 ‘케데헌’은 지난달 30일 넷플릭스 애니 부문 역대 최고 시청수를 기록한데 이어 15일 현재 역대 넷플릭스 영화 흥행 순위 2위에 이름을 올리며 장기 흥행행을 이어가고 있다.

오리지널 사운드트랙(OST)의 인기는 더 뜨겁다. 지난 11일 케데헌 OST ‘골든’(Golden)은 빌보드 메인 싱글(송) 차트 핫100 최신 순위에서 1위를 기록했다. 넷플릭스 온라인 스토어에서 단독 판매 중인 공식 굿즈 중 헌트릭스 티셔츠와 호랑이 인형은 현재 올해 넷플릭스 e커머스 베스트셀러 아이템 Top 5에 올랐다.

‘케데헌’의 인기로 촉발된 ‘K-컬쳐’에 대한 전세계적 관심은 폭발적인 속도로 이종산업까지 확산되고 있다. 라면과 김밥, 한의원과 낙산공원 성곽길처럼 한국의 일상적인 모습들에 열광하는 이른바 ‘K-신드롬’이 국내 다양한 산업에 낙수효과를 창출하고 있는 것. 번개장터는 전통 민화를 소재로 한 국립중앙박물관의 뮤지엄 굿즈 등 K-굿즈 역직구 건수와 거래액이 올해 각각 78% 및 56% 증가했다고 밝혔다. 신라면과 새우깡을 연상시키는 간식이 등장하면서 농심 또한 세계적인 관심을 받고 있다.

콘텐츠의 직간접적인 가치 창출은 고용 창출로 이어질 수 있다는 점에서 더욱 유의미한 것으로 평가된다. 한국은행에 따르면 지난 2020년에서 2022년까지 생산자 서비스 중 정보기술(IT)이나 콘텐츠 관련 서비스 수출로 유발된 취업자 수는 연평균 70% 이상으로 가파르게 증가해 같은 기간의 전체 서비스 수출(15.1%)이나 공산품 수출(4.8%)을 크게 앞섰다. 한은은 “탕후루 가게가 많이 생겨도 가게 직원 외에 늘어나는 취업자는 많지 않지만, 드라마 ‘폭싹 속았수다’를 제작하려면 제작자 외에도 출연자, 매니저, 카메라, 조명, 소품 제조업자, OTT 운영·관리자 등 다양한 분야에서 간접적으로 유발되는 취업자가 상당히 많다”고 짚었다.

‘K-콘텐츠’ 인기의 덕을 톡톡히 보고 있는 곳은 단연 관광산업이다. 한국관광 데이터랩에 따르면 2024년 상반기 방한 외래관광객 수는 770만 명으로 전년 동기 대비 73.8% 증가했다. 코로나19 이전인 2019년 동기와 비교하면 약 91% 회복한 수치다. 한국관광공사가 발표한 2분기 외래관광객 조사 보고서를 보면 외래관광객이 한국여행에 관심을 갖게 된 이유는 ‘한류 콘텐츠를 접하고 나서’가 39.6%로 가장 많았다. 해당 이유의 응답률은 전년 동기 대비 10%포인트 증가했다.

정덕현 대중문화 평론가는 “과거의 한류는 콘텐츠만을 소비했다면 이제는 그 단계를 넘어 ‘오징어 게임’을 보고 공기놀이를 하고, ‘폭싹 속았수다’를 보고 제주도를 관광하는 경제적 가치를 창출하는 긍정 효과를 내고 있다”라며, “특히 ‘케데헌’은 한국이라는 배경과 K-POP의 고유한 매력을 글로벌 제작사가 해외 자본으로 이질감 없이 그려냈다는 데 큰 의미가 있는만큼, 한류의 새로운 가능성을 보여주는 대표 사례”라고 말했다.

특히나 과거 아시아에 한정됐된 ‘K-웨이브’의 범위가 글로벌 OTT의 영향으로 전세계로 확산, ‘K-콘텐츠’ 성공의 폭발력을 더욱 키운 모습이다. 실제 넷플릭스가 한국, 브라질, 프랑스, 미국, 인도, 인도네시아, 태국, 일본 등 ‘K-콘텐츠’ 확장력이 높은 8개 국가의 약 1만1000여 명을 대상으로 조사한 결과, 넷플릭스 사용자의 11%는 ‘K-콘텐츠’를 평균보다 2배 이상 시청하는 ‘수퍼 팬(Super Fan)’인 것으로 나타났다.

이성민 방송통신대학교 미디어영상학과 교수는 “이전의 한류는 사실상 아시아에 한정돼 있었는데, 넷플릭스 한국 진출 이후의 한류는 적용 범위와 국가 브랜드에 미치는 영향에 큰 차이가 있다”고 밝혔다.

콘텐츠의 타 산업군에 미치는 영향이 수차례 입장되면서, 글로벌 OTT들 역시 콘텐츠 제작과 흥행에 따른 지역사회 및 경제 발전에 미치는 영향에 관심을 기울이는 분위기다. 가장 대표적인 사례가 넷플릭스의 ‘스위트 투스’다.

2023년 미국영화협회 자료에 따르면, 넷플릭스 ‘스위트 투스’ 시즌1은 제작비 유치를 통해 총 4600만 뉴질랜드 달러(약 378억원) 이상의 현지 제작비 지출을 유인한 것으로 집계됐다. 보고서는 해당 작품이 950개 이상의 현지 공급업체로부터 상품과 서비스를 구매하였으며, 이는 총 지출의 54%에 해당하는 2500만 뉴질랜드 달러 이상을 차지했다고 집계했다. 나머지 46%에 해당하는 2100만 뉴질랜드 달러 역시 현지 제작진과 기타 노동자들의 임금 및 급여에 사용됐다.

더불어 보고서는 이러한 ‘스위트 투스’시즌 1 제작의 지출을 통해 2020년 뉴질랜드 국내총생산(GDP)에 6600만 뉴질랜드 달러 이상의 기여를 했고, 현지 인력 창출에도 유의미한 결과를 거뒀다고 분석했다. 네덜란드는 제작에 따른 직간접 고용 효과로 총 1180개의 정규직 및 비정규직 일자리가 창출됐다고 발표했다.