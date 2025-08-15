[헤럴드경제=나은정 기자] 전남 순천에서 택배기사에게 ‘통행세’를 요구하며 돌연 출입을 제한해 공분이 인 가운데 서울 강동구에선 입주민이 폭염 속 배달기사 등을 위해 시원한 간식을 나눈 사연이 알려져 눈길을 끌고 있다.

15일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에 따르면 전날 ‘순천 아파트 택배 갑질-택배사 사모님 글’이라는 제목의 글이 올라와 누리꾼의 공분을 샀다.

글쓴이 A씨는 순천 모 아파트 단지 택배 담당 직원의 배우자로, 그는 “이 아파트에서 7년간 사용해온 공동현관 비밀번호가 아무 고지 없이 바뀌었다”고 당혹감을 내비쳤다.

그는 “화요일은 가장 바쁜 날이라 직접 배송을 돕는데, 공동현관 비밀번호가 고지도 없이 바뀐 것도 모자라 관리실에서 갑자기 보증금과 승강기 사용료를 내고 이용하라고 통보해 왔다”고 토로했다.

이어 “세대 호출 후 배송하라는데 낮 시간에 집에 있는 세대가 얼마나 된다고 생각하는 건지, 이게 입주민과 합의 하에 된 건지 정말 짜증이 난다”며 “관리실에서 해결되지 않으면 택배를 관리실 앞에 두겠다”고 알렸다.

이에 해당 단지 입주민은 “정말 기가 차서 말이 안 나온다. 입주민을 위해 있는 관리사무소가 아닌가 보다”라며 “어떤 사람이 의견을 내고 찬성했는데 이해가 안 되는데, 정말 말도 안 되는 갑질”이라고 분노했다. 다른 누리꾼들 역시 “대체 입대의(입주자대표회의) 대표가 누구냐”, “택배를 관리실 앞에 뿌려두면 해결될 듯”, “진짜 누구 머리에서 나온 발상인지” 등 반응을 보이며 본개했다.

반면 하루 뒤에는 정반대의 장면이 포착됐다.

이날 보배드림에 게시된 ‘고덕 택배기사 배려, 진짜 품격은 이런 것’이라는 제목의 글에서 글쓴이 B씨는 “택배 기사들에게 통행료로 월 5000원을 받는 모 아파트의 갑질과는 정반대의 훈훈한 사연”이라며 서울 강동구 고덕동의 한 아파트에서 생긴 미담을 전했다.

B씨는 “고덕 XXX 아파트 지하 1층, 택배 기사분들이 출입하는 출입문 옆 아이스박스 위에는 ‘택배 및 배달 기사님들(청소 이모님도), 시원한 간식 가지고 가셔요. 감사합니다’라는 안내문이 붙어있다”며 사진 한 장을 공개했다.

사진 속에는 아이스박스 안에 얼린 생수, 차가운 캔커피, 음료와 간식 등이 가득 담겨 있었다.

B씨는 “해당 라인에 사는 한 주민이 무더위에 고생하는 택배·배달기사와 청소 노동자를 위해 익명으로 준비한 것”이라며 “따뜻한 배려가 너무 감동적이고 보기만 해도 더위와 피로가 사라진다”고 고마워 했다.

그러면서 “생각만 하고 실천하지 못 하는 이런 따뜻한 배려를 정말 본받고 싶다”며 “이름 모르게 선행하신 천사 주민분, 복 받으실 거다”라고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 “‘날 대접해주고 배려해주는구나’, ‘내 고생을 알아주는구나’ 싶어서 기분이 좋은 것이다”, “이게 배려고 당연한 상식이다”, “이게 바로 품격과 꼴값의 차이”, “아파트도 명품, 인격도 명품” 등의 댓글로 응원을 보냈다.