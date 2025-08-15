[헤럴드경제=나은정 기자] JTBC 예능 ‘비정상회담’에서 입담을 뽐낸 인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타)가 한국인 여성과 백년가약을 맺는다.

럭키 소속사 드라마하우스스튜디오는 15일 “럭키가 다음달 28일 서울 모처에서 비연예인 한국인 신부와 결혼식을 올린다”고 밝혔다. 예비 신부는 현재 임신 중인 것으로 알려져 겹경사를 맞았다.

럭키도 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “1996년, 앞으로 어떤 여정이 기다리고 있을지 모른 채 올라탄 한국행 비행기는 제 인생을 크게 바꾸어 놓았다”며 “9월 28일 부부로서 새로운 여정을 함께 하려 한다”고 직접 결혼 소식을 발표했다.

그는 이어 “가야의 수로왕과 아유타국 허황옥 공주가 서로의 문화를 품고 새로운 역사를 써 내려갔듯, 저희 부부도 인도와 한국의 이야기를 함께 써 내려가며 서로를 존중하고 이해하며 살아가겠다”며 “따뜻한 마음으로 축복해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 인사를 전했다.

1996년 한국에 처음 들어와 여행 가이드로 활동한 럭키는 2016년 JTBC ‘비정상회담 2’에 출연해 재치있는 언변으로 인지도를 쌓았다. 이후 MBC에브리원 ‘어서와 한국은 처음이지’, ‘대한외국인’ 등 여러 예능 프로그램에 출연하는 동시에 서울에 인도 음식점을 운영하며 사업가로서의 면모도 뽐냈다.