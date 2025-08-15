52억으로 20재 지은 한국해비타트 후원

[헤럴드경제=함영훈 기자] 파라다이스그룹이 광복 80주년을 맞아 국가 영웅 및 유공자 가족의 집을 지어주는데 일조했다.

파라다이스그룹은 가수 ‘션’이 광복절 당일 81.5㎞를 뛰는 것으로 유명한 ‘815런’의 한국해비타트(이사장 윤형주)에 8150만 원을 후원하고 광복절 러닝 캠페인인 ‘815런’에 임직원들이 직접 참가하며 뜻깊은 광복절을 보내고 있다.

파라다이스그룹은 2023년부터 815만원을 후원해 왔으며 올해는 특히 80주년 의미를 되새겨 후원 규모를 10배로 대폭 확대했다. 모든 후원금은 독립유공자 후손의 주거환경 개선에 사용될 예정이다.

한국해비타트는 ‘25년 6월까지 총 52억 원을 모금, 유공자 후손을 위해 약 20채의 신규주택을 지어 헌사했다.

또한 그룹 임직원들은 15일 당일 달리기 행사에 직접 참여, 상암동 월드컵경기장 8.15㎞ 마라톤 코스를 완주하며 뜻을 더한다.

815런은 2020년부터 가수 ‘션’이 홍보대사로 활동하는 광복절 대표 행사로, 참가자들은 8월 한 달간 3.1㎞, 4.5㎞, 8.15㎞ 중 원하는 거리를 달리고 인증하거나, 광복절 당일 8.15km 코스를 달려 참여할 수 있다.

이번 815런에는 총 1만 9450명이 참가했으며, 사전 신청자 약 4000명이 광복절 당일 가수 션과 함께 오프라인 러닝에 동참한다.

파라다이스그룹 관계자는 “올해는 815런 후원 3년차로 광복절의 의의를 담아 후원 뿐 아니라 뜻을 함께하는 임직원들이 직접 참여하게 됐다”고 취지를 밝히며 “앞으로도 국가를 위해 헌신한 애국지사들과 유공자분들, 후손들에 대한 예우에 지속 힘을 쓸 계획”이라고 밝혔다.