[헤럴드경제=나은정 기자] 걸그룹 굿데이와 아이리스 출신 배우 류지원(28·본명 김지원)이 백혈병 투병 중인 사실을 뒤늦게 털어놨다.

류지원은 지난 14일 자신의 인스타그램을 통해 “영문도 모른 채 입원해 갑작스럽게 백혈병 진단을 받은 지 벌써 3개월이 지났다”며 투병 근황과 함께 병원 치료 중인 사진을 공개했다.

그는 “1·2차 치료를 무사히 마치고 현재 3차 치료를 받고 있다. 심각한 병이라는 생각이 들지 않을 정도로 무탈히 치료가 진행돼 감사한 마음 뿐”이라며 “병을 진단받고선 누구의 위로나 연락도 받고 싶지 않아 깊은 수렁에 빠져 있었는데, 가족과 친구, 소중한 사람들의 안부와 걱정 덕분에 마음이 많이 따뜻해졌다”고 밝혔다.

이어 “머리카락이 없고 살도 많이 찐 상태라서 꾸며진 모습만 보여주던 내게는 너무 낯설고, 다른 사람들이 어떻게 볼까 두려워 사진 한 장 올리기 무서웠다”며 “그래도 이제는 용기를 내 이렇게 잘 지내고 있다는 근황 정도는 올릴 수 있을 만큼의 마음이 됐다”고 고백했다.

그러면서 “아직 조혈모세포 이식이라는 큰 산이 남았지만 얼른 치료를 마치고 원래의 일상으로, 아니 아프기 전보다 더 건강한 모습으로 돌아가고 싶다”며 “모두 건강한 일상 보내길 바란다”고 했다.

1997년생인 류지원은 2017년 걸그룹 굿데이로 데뷔해 2020년 그룹 레드스퀘어, 2022년 그룹 아이리스를 거쳐 배우로 전향했다. JTBC 드라마 아이돌(2021)에서 ‘코튼캔디’ 멤버 채아 역을, 디즈니+ 화인가 스캔들에서 오완수(김하늘 아역) 역을 맡았다.