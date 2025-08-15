경찰대 졸업 경찰청 정보국장, 차장 역임한 진교훈 강서구청장 2023년 9월 4일 보궐선거로 당선 지방 행정가 변신...취임 이후 한결 같은 진정성 있는 행보 보여 직원들도 높게 평가

수해 입은 화곡동 반지하 주택 복구 작업에 땀을 흘리는 진교훈 강서구청장
[헤럴드경제=박종일 선임기자]사람의 행동은 그 사람의 인품이 그대로 묻어난다.

아무리 꾸미려 해도 이를 본 사람 눈을 속일 수 없다.

특히 정치인들은 가식적인 행동을 보이는 경우가 많다. 이 때문에 정치인에 대한 신뢰는 상대적으로 뒤떨어진 경우가 있는게 사실이다.

14일 저녁 본내온 ‘수해 복구 구슬땀’ 흘리는 진교훈 강서구청장의 사진 한 장은 진 구청장의 모든 것을 보여주기에 충분했다.

진 구청장은 경찰대를 졸업한 후 전북경찰청장, 경찰청 정보국장를 거쳐 2인자인 경찰청 차장까지 오른 인물이다.

특히 2023년 9월 4일 강서구청장 보궐선거를 통해 지방행정가로 변신해 2년을 지냈다.

진 구청장의 진정성은 구청 간부들에게서도 그대로 확인할 수 있다.

강서구 주요 팀장은 “청장님은 사람을 대할 때 꾸밈이나 가식이 없다, 윗분이나, 아래 직원을 대할 때 한결 같은 자세로 대한다”고 말했다.

이어 “인성적으로 한 차원 높은 분같다”며 “직원들이 배울 점이 많다며 진심으로 존경한다”고 취임 이후 구청 분위기가 매우 좋다고 전했다.

이와 함께 “무슨 일이 생길 경우 곧 바로 현장으로 달려간다”며 현장 행정이 몸으로 배었다고 말했다.

또 다른 팀장도 화곡동 전세 사기 사건이 발생했을 때 피해자 550명을 직접 조사해 고민과 아픔을 다 들어주어 이들이 ‘주민들이 고맙다’고 말했다고 전했다.

진 구청장은 요즘 ‘1일 동장 체험’을 하고 있다. 구민들 얘기를 듣고 무엇이 불편 사항이 무엇인지 빨리 파악해 “되면 된다” “안되면 안된다”는 점을 얘기해주어야 한다고 공무원들에게 늘 강조한다.

작은 조직의 장도 결코 쉽지 않다. 그렇다면 50만 명이 넘는 구민 들 민원과 갈등을 해소해야 하는 구청장은 매우 힘든 자리다.

서울 한 구청장은 기자에게 “구청장은 매우 힘든 자리다”고 얘기하면서 “돈 많은 분이라면 굳이 구청장을 왜 하려고 하는지 모르겠다”고 말하기도 했다.

진교훈 강서구청장 수해 복구 작업
