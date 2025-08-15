[헤럴드경제=나은정 기자] 10년 전 경북 안동역에서 ‘다시 만나자’는 약속을 나눈 이들의 재회를 보기 위해 15일 시민 수백여 명이 모였으나, 폭발물 설치 협박으로 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다.

경북경찰청 등에 따르면 이날 오전 7시 37분 ‘구 안동역 광장에 폭발물을 터트리겠다’는 내용의 글이 해당 현장을 생중계하던 유튜브 라이브 채팅창에 올라왔다. 현장에는 약속의 주인공들을 보기 위해 전국 각지에서 모인 시민과 방송 관계자 수백여 명이 모여 있었다.

하지만 폭발물 설치 협박 글이 채팅창에 올라오면서 상황은 급변했다. 경찰은 시민들에 폭발물 설치 신고 상황을 알리며 역사에서 떨어져 달라고 안내하고 즉각 출입금지선을 설치했다.

경찰은 인근 파출소와 안동경찰서 초동대응팀 및 경찰특공대 등을 투입해 현장을 통제하고 수색 중이다.

이번 만남은 2015년 8월 15일 KBS 2TV ‘다큐멘터리 3일’ 안동역 편이 최근 온라인상에서 화제가 되면서 비롯됐다.

당시 기차 여행을 마친 20대 여대생 두 명은 프로듀서(PD)에게 “10년 뒤 같은 시간, 같은 장소에서 다시 만나자”고 제안했다. PD는 10년 뒤에도 자신이 KBS에서 일하고 있을지 알 수 없다면서도 “그래요. 만나요”라며 새끼손가락을 내밀었다. 세 사람은 다같이 새끼 손가락을 걸며 “2025년 8월 15일 오전 7시 48분 안동역 앞에서 만나자”고 약속했다.

이후 해당 영상은 SNS를 중심으로 다시 재조명됐고, 약속한 날짜가 다가오면서 ‘10년 만의 재회’에 대한 시민들의 기대가 모아졌다.

하지만 이날 만나기로 했던 대학생과 PD는 약속 시간까지 현장에 모습을 드러내지 않은 것으로 전해졌다. 10년 전의 ‘낭만의 약속’은 불발되면서 아쉬움의 목소리도 커지고 있다.